12-09-2022 16:18

Il Milan che si appresta a vivere una delle settimane più importanti di questa prima fase della stagione, con la sfida di Champions League da non sbagliare contro la Dinamo Zagabria e lo scontro al vertice contro il Napoli, è costretto a fare i conti con l’ennesimo forfait di Ante Rebic e Divock Origi. Le rivelazioni rilanciate oggi anche da La Gazzetta dello Sport circa i motivi differenti che costringono ai box i due attaccanti di Stafano Pioli hanno scatenato la protesta dei tifosi sui social.

Milan, ernia per Rebic

Per il croato, in mattinata è arrivata dall’infermeria di Milanello la notizia di un’ernia al disco che lo tormenta da tempo e lo costringe a convivere con forti dolori alla schiena. La fase peggiore dovrebbe essere alle spalle, ma il problema (seppur in via di guarigione) persiste ed è aggravato dalla mancanza forzata di allenamenti da inizio stagione a oggi, che costringerà Pioli a fare a meno di Rebic almeno fino a dopo la sosta.

Milan, Origi vola in Belgio

Questione differente per Origi che non è ancora riuscito a lasciarsi completamente alle spalle il problema fisico che lo ha accompagnato fin dal suo arrivo a Milano da Liverpool. Un indurimento con infiammazione del tendine che, puntualmente, si ripresenta al termine degli allenamenti e che non permette di azzardare forzature o anticipare il ritorno pieno e definitivo tra i ranghi. Per questo motivo, Origi volerà in Belgio, dove si sottoporrà a trattamenti specifici con il supporto del personale medico della nazione dei Diavoli Rossi e del rossoneri. Anche in questo caso, dunque, rientro probabile dopo la Nations League.

Milan in emergenza per Napoli

Le assenze del croato e dell’ex Chelsea, che nella seconda notte europea dopo il pari di Salisburgo peseranno in modo relativo vista la presenza di Leao, si faranno sentire soprattutto nel confronto con l’undici di Luciano Spalletti. Il posticipo che domenica sera chiuderà la settima giornata di Serie A prima della sosta per la Nations League costringerà, infatti, i rossoneri a fare i conti anche con l’assenza di Leao, fermato dal discusso doppio giallo rimediato nella gara vinta dai rossoneri contro la Sampdoria. Una falla importante, che proprio la contemporanea indisponibilità di Rebic obbliga Pioli a inventare una soluzione o a cambiare modulo.

Milan, le alternative di Pioli

Le soluzioni non mancano, da Krunic a Saelemaekers, passando per Diaz o anche da Dest, ma in ogni caso, Pioli sarà costretto a mettere una toppa improvvisata. Un esperimento più o meno inedito e obbligato che, in una gara delicata e importante come quella contro il Napoli, potrebbe anche non essere sufficiente. Staremo a vedere, ma intanto sui social, i tifosi del Diavolo paiono davvero averne abbastanza delle assenza prolungate di Rebic e Origi e non mancano di manifestare tutti i loro malumori.

Tifosi del Milan stanchi di Rebic e Origi

Qualcuno scrive: “Sono dei rottami mi sono rotto di sta situazione” e ancora: “Mamma mia.. dubbi su Origi li avevo ma non pensavo fino a questo punto. A gennaio sarebbe da provarlo a piazzare Rebic a qualcuno e prenderne uno integro”. Un altro tifoso sbotta: “Rebic da dare via subito a gennaio, basta! è sempre fuori”, oppure: “Rebic ora proprio sta diventando una vergogna basta rescissione del contratto e via buttate sta gente”.

I commenti sono veramente molti. Un altro supporter rossonero sottolinea “Prima la tendinite cronica al ginocchio, ora l’ernia discale… Mio nonno sta messo meglio”, e poi: “Allucinante. Un incubo senza fine questa cosa degli infortuni misteriosi…”, “Nooo ma Porca miseria! Ma questo Origi lo abbiamo preso rotto, e cosi rotto sta ancora!”, “Fa prima a rientrare Ibra a 41 anni che questi due…”.