Milan-Girona, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Penultima giornata della Phase League: il Milan deve vincere per continuare la corsa alla qualificazione tra le prime 8. Le scelte di Conceicao

Prosegue la settima e penultima giornata della Phase League di Champions League, con il Milan pronto a scendere in campo per continuare la corsa per rientrare tra le migliori otto ed evitare così il capitolo playoff. I rossoneri affronteranno il Girona, le cui possibilità di approdo alla fase a eliminazione diretta sono ormai appese a un filo.

Champions: Milan-Girona, quando si gioca

Ultima gara della Phase League di Champions tra le mura amiche di San Siro per il Milan, la prima per Sergio Conceicao da quando è subentrato a Paulo Fonseca in panchina. I rossoneri sono chiamati al riscatto dopo il ko in Serie A contro la Juventus. La sfida con il Girona è in programma oggi, mercoledì 22 gennaio, con fischio d’inizio fissato alle 21.

Sono 12 i punti collezionati finora dal Milan. Dopo i primi due ko contro Liverpool e Leverkusen, i rossoneri hanno inanellato quattro vittorie consecutive, rispettivamente contro Club Brugge, Real Madrid, Slovan Bratislav e Stella Rossa. Dall’altra parte, il Girona ha conquistato solo tre punti, frutto dell’unica vittoria conquistata nella Phase League, quella contro lo Slovan Bratislava, perdendo le altre cinque.

A che ora e dove vedere Milan-Girona

Il match tra Milan e Girona sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video.

Di seguito, tutte le informazioni fondamentali per seguire la partita:

Partita: Milan-Girona

Milan-Girona Dove: San Siro, Milano

San Siro, Milano Quando: mercoledì 22 gennaio 2025

mercoledì 22 gennaio 2025 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime

Amazon Prime Competizione: Champions League

Le probabili formazioni

Scelte quasi obbligate per Sergio Conceição, che deve fare i conti con diverse assenze in vista della sfida contro il Girona. Indisponibili Thiaw, Chukwueze e Loftus-Cheek, mentre la presenza di Pulisic resta in forte dubbio. A complicare ulteriormente le cose c’è la squalifica di Tomori, che costringerà l’allenatore portoghese a un cambio nella linea difensiva. In attacco, sarà Morata il riferimento offensivo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição.

Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Morata. Conceição. GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, David Lopez, Krejcì, Blind; Yangel, Romeu, Van de Beek; Tsygankov, Bryan Gil; Abel Ruiz. All. Michel.

L’arbitro

A dirigere la sfida tra Milan e Girona, valida per la settima giornata di Champions League 2024/25, sarà l’arbitro Tobias Stieler, classe 1981 della sezione di Amburgo. Il fischietto tedesco sarà coadiuvato da Cristiano Gittelmann e Mark Borsch. Il quarto uomo della gara sarà Matthias Jollenbeck. Tedesca anche la squadra arbitrale al VAR: Soren Storks insieme a Bastian Dankert.