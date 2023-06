Milan, Ibrahimovic abbraccia Maldini, dà un consiglio a Tonali e parla di ritorno

Adesso parla Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dice la sua sul divorzio da Maldini e sulla cessione di Tonali e apre anche a uno scenario clamoroso: riguarda il ritorno al Milan.

Ha appena chiuso col calcio. Forse. Ma ogni volta che parla, ha la forza dirompente di un ciclone. Zlatan Ibrahimovic dice la sua sugli addii al Milan di Maldini e Tonali, il primo deciso dalla presidenza, il secondo dai quattrini: quelli in arrivo dal Newcastle e che fanno gola sia al centrocampista che al club. Un abbraccio e un consiglio: queste le mosse di Re Zlatan per gli amici Paolo e Sandro.

Ibrahimovic e l’abbraccio a Maldini

Da Bergamo, dove ha presenziato a un evento di natura promozionale, Ibrahimovic ha parlato dell’abbraccio con Maldini durante il concerto dei Coldplay a San Siro: “Un bell’abbraccio, ma in realtà ci siamo detti poche parole. Con Paolo ho un buon rapporto, abbiamo giocato contro e mi spiace che non siamo stati insieme in squadra. Però abbiamo lavorato insieme e abbiamo vinto col Milan. L’addio? Non so cosa sia successo“, ammette. “Mi spiace solo per Paolo, lui è una bandiera del Milan“.

Milan, da Ibra un consiglio a Tonali

Fa discutere – e tanto – pure il divorzio da Tonali, in questo caso condiviso – per motivi di opportunità – dal calciatore e dalla proprietà. Per Ibra il giovane regista, attualmente impegnato agli Europei Under 21 da capitano degli azzurrrini, è pronto per la Premier: “Penso proprio di sì, ma dipende da lui. Io gli ho fatto capire la mentalità giusta che deve avere per vincere e ha vinto. Sandro è cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà. Ne sono convinto, farà bene”.

Ritorno al Milan? Le parole dello svedese

Quanto al futuro di Ibra, sono stante tante le manifestazioni d’affetto dei tifosi rossoneri che lo svedese, quasi quasi, potrebbe ripensarci: “Sono orgoglioso del fatto che la gente voglia rivedermi ancora nel Milan, pure in un altro ruolo. Questo club mi è rimasto nel cuore, quello che ho passato col Milan è qualcosa che rimane dentro. Vedere la passione dei tifosi come oggi, è qualcosa che mi dà tanto”. Al punto da fare un’ammissione: “Adesso mi prendo del tempo e vediamo cosa succederà. Sono passate solo tre settimane, magari torno a giocare, non si sa mai. Forse fra un mese sono in ritiro col Milan, mai dire mai”.