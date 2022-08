Milan: Intrigo Leao, i tifosi mettono il club spalle al muro sulla scelta da fare

26-08-2022 10:07

Pochi giorni alla fine del mercato ma nessuno è pronto a mettere la mano sul fuoco che il settembre Leao sarà ancora un giocatore del Milan. Sempre più fitta la ragnatela che sta tessendo Jorge Mendes, l’attivissimo procuratore portoghese che sta lavorando anche alla soluzione del caso-Ronaldo, e le sirene del Chelsea sembrano quelle più pericolose per sedurre l’attaccante rossonero. Si decide tutto in questi giorni anche se la volontà del Milan sarebbe quella di trattenere il giocatore.

Il Chelsea pronto a maxi-offerta per Leao

I Blues sono da tempo sulle tracce di Leao e avrebbero pronta una maxi-offerta che non coprirebbe per intero la clausola di 150 milioni (peraltro scaduta dal 1 agosto) ma ci andrebbe assai vicino. Il giocatore dal canto suo continua a far muro sulle offerte di rinnovo (lui chiede oltre 7 milioni, il Milan arriva massimo a 4,5 a stagione) e i tifosi cominciano a perdere la pazienza.

Leao è parso distratto nelle prime giornate

E’ il rendimento di Leao nelle prime giornate, in particolare a Bergamo dove Pioli per disperazione è stato costretto a sostituirlo, a preoccupare i fan che si chiedono se valga la pena trattenerlo ad ogni costo. Fioccano i commenti sui social: “A questo punto se non lo vendi adesso o ti prendi il rischio che a gennaio non ci siano le stesse condizioni o sei certo di poter rinnovare. A sto giro no scuse” e ancora: “Leao mvp molto regalato: giocatore più soppravvalutato non c’è. Se il Milan lo vende fa un affare altroché”, oppure: “Non ci credo mai che Leao accetta di stare altri 2 anni a guadagnare quanto Gabbia ahahaha..o rinnova o lo cedi a giugno”.

I tifosi offrono la soluzione per il caso-Leao

C’è chi scrive: “Dare 7 mln a Leao è un errore..oltre al fatto che passare da 1.8 a 7 e un aumento monster, va tenuto conto della commissione da dare a Mendes..non è nemmeno giusto nei confronti degli altri ragazzi che hanno fatto benissimo..per me va venduto” e poi: “Il problema è Mendes e tutti i soldi che Leao dovrebbe dargli in quanto li avrebbe messi lui per chiudere la questione Sporting“.

Infine la chiosa: “È possibile rinnovino fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio per poter trattare una cessione a cifre alte la prossima estate. Sarebbe una soluzione non esaltante ma forse la più razionale. Trovo altamente improbabile che Leao rimanga fino al 2024 guadagnando solo 1.5 milioni”.

