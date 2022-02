Milan-Lazio, Leao: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

09-02-2022 23:17

L’attaccante del Milan Rafael Leao è stato protagonista di un’altra grande prestazione, condita dal gol che ha aperto le marcature dall’assist per il 2-0 di Giroud. Rafael Leão ha segnato nove gol nel 2021/22 in tutte le competizioni: il portoghese non aveva mai realizzato così tante reti in precedenza in una singola stagione con un club dei maggiori cinque campionati europei.

Queste le sue parole a Mediaset dopo la fine della gara:

“Il derby era una partita molto importante, che noi vogliamo vincere sempre. Siamo arrivati carichi a questa gara, abbiamo fatto un lavoro straordinario, il risultato è giusto. Volevamo la semifinale e ora vogliamo vincere la Coppa Italia. Io sono sempre pronto ad aiutare la mia squadra con gol e assist. Giroud mi ha ringraziato per l’assist”.

OMNISPORT