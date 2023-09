Milan: Leao, la profezia sulla Champions e la risposta ai milioni dell’Arabia Saudita

Secondo l’attaccante i rossoneri torneranno presto a vincere la massima competizione per club. E per diventare campione d’Europa il portoghese è disposto a dire no alle offerte degli sceicchi

25-09-2023 17:18

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Settimana di alti e bassi per Rafael Leao, protagonista assoluto nel Milan prima di un clamoroso errore nella partita pareggiata contro il Newcastle e poi decisivo nella vittoria in campionato sul Verona. Intervistato da GQ Portugal, l’attaccante s’è lasciato andare a una profezia sulla Champions League e ha poi risposto a una domanda sull’eventuale arrivo di un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita.

Milan: Leao, la Champions League e l’Arabia Saudita

Già da un paio di stagioni un pilastro del Milan in campo, Rafa Leao punta a diventarne un simbolo assoluto. Questo almeno si evince dall’intervista rilasciata dall’attaccante rossonero a GQ Portugal: Leao ha parlato del suo legame col Milan e del desiderio di vincere una Champions League con la sua squadra, ma ha anche chiarito che non lascerebbe i colori rossoneri per trasferirsi in Arabia Saudita.

Milan: per Leao Inter fu superiore nella semifinale di Champions

Leao è tornato sull’eliminazione del Milan nella semifinale della scorsa Champions League ad opera dell’Inter. “Avevamo qualche assenza e, a causa della mancanza di soluzioni in panchina, l’Inter è stata nettamente superiore – ha dichiarato l’attaccante -. Loro hanno una squadra molto completa, sia nell’undici titolare che in panchina, e credo che questo abbia fatto la differenza nelle due partite”.

Milan, la profezia di Leao sulla Champions League

Leao però ha anche pronunciato una profezia sul Milan in Champions, dicendosi sicuro che prima o poi i rossoneri torneranno sul tetto d’Europa. “Credo che il club sia sulla strada giusta – ha aggiunto Leao – , siamo riusciti a raggiungere le semifinali di Champions League. Ora l’obiettivo del club deve essere quello di continuare a salire, di continuare ad aggiungere, di continuare ad essere forte. E sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League, che è il nostro obiettivo. Parlo per me, sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions League penso sia il sogno di ogni giocatore e stiamo lavorando per questo”.

Milan, Leao pronto a dire no all’Arabia Saudita

L’attaccante vuole restare nel Milan almeno per i prossimi due o tre anni: “ho rinnovato adesso, se avessi in mente di andarmene non rinnoverei”, le sue parole. E se prima arrivasse un’offerta multimilionaria dall’Arabia Saudita? “Non ho ancora raggiunto grandi risultati per andarmene in un campionato come quello – la risposta sicura di Leao -. In questi giorni il denaro ha parlato più forte, ma per me una Champions League vale più di uno stipendio di 10 milioni, per esempio”.