Milan, nasce il Milan di Fonseca: il sogno Zirzkee costa caro, l’opzione Lukaku prende corpo

La priorità del Milan è regalare un centravanti a Fonseca in grado di non far rimpiangere Giroud: c'è un ostacolo per Zirkzee, per Lukaku è testa a testa col Napoli di Conte

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Manca solo l’ufficialità (occhio alla giornata di lunedì), ma ormai non ci sono più dubbi: sarà Paulo Fonseca il prossimo allenatore del Milan. Ed è caccia all’erede di Giroud: in cima alla lista dei desideri campeggia il nome di Zirzkee, ma il gioiello del Bologna costa tanto, troppo.

Milan, missione centravanti: Zirkzee il sogno, ma c’è un problema

Zirkzee è l’uomo copertina del Bologna di Thiago Motta capace di centrare la qualificazione alla prossima e rinnovata edizione della Champions League. Non a caso per il Milan è l’obiettivo principale di mercato. Dalla sua il club rossonero ha la volontà dell’attaccante di continuare a giocare ancora in Italia e i 40 milioni della clausola rescissoria (valevole dal 1° luglio al 15 agosto) che di questi tempi non sono neppure tanti per un calciatore del suo valore. Il vero ostacolo è però rappresentato dalla commissione monstre richiesta dall’agente dell’olandese Kia Joorabchian.

I rossoneri non mollano la presa su Zirkzee: si continua a trattare

Quanto chiede il procuratore di Joshua? La Gazzetta dello Sport svela la cifra: ben 15 milioni di commissione. Il Milan non è affatto intenzionato a esaudire la richiesta dell’agente: a queste condizioni difficilmente l’operazione andrà in porto. Il club di via Aldo Rossi è orientato a spingersi fino a 5 milioni e non oltre. Rientra nel gioco delle parti che, al momento, sono distanti. Per Il Resto del Carlino non è da escludere che alla fine Kia Joorabchian decida di venire incontro alle esigenze dei rossoneri, concedendo uno sconto: siamo ancora alle battute iniziali e tutto è possibile.

Pazza idea Milan: prende sempre più corpo l’idea Lukaku

Nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Romelu Lukaku, destinato a tornare al Chelsea dopo un’annata con la maglia della Roma. Sul gigante belga c’è il Napoli di Antonio Conte, che stravede per Big Rom dopo l’esperienza vincente condivisa ai tempi dell’Inter. Ma non è così semplice per gli azzurri, dato che il nuovo tecnico dei blues Enzo Maresca non sembra interessato a imbastire una maxi operazione per Osimhen. Al momento il club londinese non apre neppure al prestito: l’unica possibilità è il pagamento della clausola da 45 milioni. Da un lato Conte, dall’altro il Milan che consentirebbe a Lukaku di giocare ancora la Champions e continuare a guadagnare 7,5 milioni netti con i benefici del Decreto Crescita. Ma ci sono anche altri due fattori da considerare: i suoi trascorsi con l’Inter e le frizioni avute con Ibrahomivic. Le vie del mercato, però, sono infinite. Chissà.