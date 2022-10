20-10-2022 14:21

L’infermeria del Milan regala finalmente una buona notizia a Stefano Pioli e ai tifosi rossoneri: Charles De Ketelaere è tornato ad allenarsi con i compagni e a questo punto si candida anche per una maglia da titolare nella prossima partita del Milan, il derby lombardo con il Monza.

Milan, subito una nuova chance per De Ketelaere

Starà a Pioli decidere se lanciare dal primo minuto il trequartista belga o affidarsi a una soluzione diversa: Diaz e Adli sono a disposizione per il ruolo di mezzapunta centrale alle spalle di Giroud, ma il tecnico rossonero potrebbe anche decidere di dare subito una chance da titolare a De Ketelaere, nella speranza che l’ex Bruges possa anche trovare il suo primo gol con la maglia del Milan e zittire le polemiche legate al suo rendimento.

Anzi, più che al rendimento – De Ketelaere ha quasi sempre raggiunto la sufficienza, dimostrando un buon coinvolgimento nel gioco offensivo del Milan – alle statistiche del talento belga, che finora non solo non ha mai segnato, ma ha servito soltanto un assist nei suoi primi due mesi in rossonero.

I tifosi del Milan esultano per il ritorno di De Ketelaere

Sulla possibile maglia da titolare per De Ketelaere si interrogano i tifosi del Milan: quasi tutti esultano sui social network per il ritorno del trequartista, di nuovo a disposizione, ma c’è chi preferirebbe vederlo partire dalla panchina.

“De Ketelaere in gruppo è una buona notizia, poi toccherà a Pioli capire se può giocare subito”, commenta su Twitter con un certo equilibrio Dieginho. “Meglio così, io fino al 2023 con Diaz non ce la faccio”, aggiunge Felix, che evidentemente preferisce il belga allo spagnolo.

“Bene dai, direi che finalmente adesso, dopo l’infortunio, ci sono tutti i crismi per poter vedere il vero Charles”, scrive fiducioso Jean. “Anche Charles pienamente recuperato dopo Kajer, dispiace ancora tantissimo per Maignan ma dobbiamo guardare avanti”, il commento di MrMassy.

Milan, i dubbi dei tifosi su De Ketelaere

Altri tifosi, invece, temono che mandare in campo subito De Ketelaere possa essere rischioso. “Sicuro che pure lui non si fa male di nuovo a giocare subito? Ho paura”, ammette RedBird. “Ma non è che prende una ricaduta?”, domanda Nency. “Ma perché rischiarlo? Contro il Monza può giocare anche uno tra Adli e Diaz”, suggerisce infine Fabiuz.