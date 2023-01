14-01-2023 21:23

Non è un momento positivo in casa Milan. In una settimana c’è stato il pari subito all’ultimo minuto dalla Roma, la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino e adesso anche il pareggio ottenuto in rimonta a Lecce. Un nuovo 2-2 che porta i rossoneri di Stefano Pioli sempre al secondo posto, ma a ben nove punti di ritardo dal Napoli capolista. Un distacco non facile da recuperare.

Milan, Pioli ora pretende di più

I rossoneri erano sotto di due gol e poi sono riusciti a trovare il pari a Lecce con i gol di Leao e Calabria. Dopo la partita il tecnico ha commentato così gli errori dai suoi ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare – le sue parole -. Poi abbiamo avuto una buona reazione, potevamo anche vincerla ma di sicuro dobbiamo fare meglio“.

“Non venivamo da vittore, ma dai risultati con Roma e Torino. L’errore sul primo gol è stato evidente, ha complicato la partita ma abbiamo la qualità per tenere il campo come nel secondo tempo”, ha aggiunto Pioli. Una squadra che in campo sembrava preoccupata, ma non per il tecnico: “È sempre difficile stabilirlo. Non vedo i miei preoccupati, ma abbiamo sbagliato l’impatto alla partita“.

Milan, il sogno rimonta di Pioli

Dopo 18 partite i rossoneri avevano 39 punti nella passata stagione, quest’anno 38. Ma il problema è che il Napoli ne ha nove in più. Così Pioli sulla classifica: “Stiamo ottenendo meno di quello che volevamo, la squadra può fare meglio e può essere più precisa, ma gli avversari sono tosti. Dobbiamo pensare a recuperare i nostri principi di gioco e farlo con continuità“.

Per tentare la rimonta, il tecnico rossonero potrebbe tentare di schierare due attaccanti: “In determinate partite sì, la pressione avversaria è stata forte – il commento a riguardo di Pioli -. Può essere una soluzione ma non è facile giocare con due attaccanti e Leao, basta avere la disponibilità e la convinzione e l’energia”. Di certo il Napoli sta tenendo un ritmo indiavolato.

Milan, le idee sul mercato

Il mese di gennaio è sempre complicato perché si gioca con il mercato aperto. Pioli ne ha parlato in questo modo: “La società si è già espressa, a breve recuperiamo Rebic e c’è anche Origi. Spero poi di recuperare presto Ibrahimovic. Siamo pronti, non abbiamo mancanze nell’organico”. Per il tecnico non servono dunque nuovi innesti in questa finestra invernale.

Ora è già tempo di pensare al derby di Supercoppa con l’Inter a Riyadh. Per Pioli e i suoi non ci sarà un attimo di pausa, dato che dopo la sfida del Via del Mare la squadra rossonera partirà da Lecce subito verso l’Arabia Saudita. Dove ci sarà una finale da giocare e un torneo da provare a vincere, per ritrovarsi un attimo in questo periodo difficile.