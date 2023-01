09-01-2023 09:57

Come ha arbitrato Massa in Milan-Roma? A leggere i giornali non tutti hanno giudicato la sua prova alla stessa maniera anche se non ci sono stati casi particolarmente eclatanti in partita. Il fischietto di Imperia nei precedenti aveva diretto 24 volte in campionato i giallorossi- il bilancio era positivo: 10 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte – mentre nei 16 precedenti contro i rossoneri, erano arrivati 6 successi del Milan, 6 pareggi e 4 ko. Come se l’è cavata ieri al Meazza?

Milan-Roma, per Massa 12 ammoniti

Non è stata una serata tranquilla per Massa che ha dovuto ricorrere dodici volte al cartellino giallo ma per Massimiliano Saccani va promosso per come ha arbitrato Milan-Roma. Il moviolista della Domenica Sportiva spiega:

"La partita non ha presentato criticità nelle due aree di rigore ma è stata difficile da arbitrare, ho contato una trentina di falli, dieci ammoniti più due dalle panchine, tante proteste, 4 sono stati ammoniti per protesta, è stata una gara complicata da arbitrare".

Milan-Roma, giusto non concedere rigore ai rossoneri

Saccani prosegue:

“Ho individuato in minuto in cui sono successe due situazioni che vorrei proporvi:

al 28′ del secondo tempo c’è u n doppio tocco di mani di Ibanez e Tahirovic su iniziativa di Saelemekers, c’è questa palla messa in mezzo, la distanza è ravvicinata, entrambi hanno le braccia lungo il corpo, qui ha fatto bene Massa a non fischiare e a non essere richiamato dal Var”

Milan-Roma, per Saccani Bennacer ha rischiato grosso

Saccani continua:

“Sulla ripartenza le proteste di Tonali – che avrebbe voluto il rigore – portano alla sua ammonizione e contestualmente a centrocampo c’è un atterramento da parte di Bennacer a Pellegrini che avrebbe potuto portare alla seconda ammonizione e quindi all’espulsione di Bennacer se il gioco non fosse stato fermato prima”.

“Un minuto abbastanza convulso che secondo me Massa ha gestito bene non essendo aiutato da nessuno, nè dai giocatori in campo né dalle panchine: ne è uscito con tre ammoniti con due ammonizioni anche per le panchine”