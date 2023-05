Milan-Sampdoria, moviola: Focus sul rigore negato a Theo Hernandez

La prova dell'arbitro Fourneau a San Siro analizzata ai raggi X da Luca Marelli di Dazn

21-05-2023 09:48

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto da Rocchi per Milan-Sampdoria ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. In quest’ultima parte di stagione ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale e non ha avuto dubbi il designatore nell’affidargli una gara di seconda fascia come quella di ieri sera a San Siro ma come se l’è cavata l’arbitro italo-belga nel match vinto per 5-1 dal Milan.

Rivedi qui gli highlights e i gol di Milan-Sampdoria

Milan-Sampdoria, i precedenti di Fourneau con le due squadre

Erano solo tre i precedenti tra i rossoneri e Fourneau, per un bilancio di due e pareggio e una vittoria (1-2 contro la Salernitana lo scorso gennaio). Sei quelli tra il fischietto romano e i blucerchiati per un bilancio di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, l’ultimo incrocio risaliva alla stagione 2021/2022 (sconfitta per 4-1 contro la Juventus).

Milan-Sampdoria, Fourneau ha ammonito quattro giocatori

Assistito da Berti e Scatragli, con Ferrieri Caputi IV uomo, Di Martino al Var e Longo all’Avar, l’arbitro Fourneau ha ammonito quattro giocatori, di cui uno della squadra di Pioli: 27’ Gunter, 30’ Zanoli, 75’ Theo, 89’ Oikonomu.

Milan-Sampdoria, i casi da moviola

Questi i principali casi dubbi. Al 7′ fitta rete di passaggi del Milan che culmina con Theo che cade in area dopo un contatto con Leris. Check del Var ma per Fourneau non ci sono gli estremi per il rigore. Al 27′ Leao sterza su Gunter che lo stende in area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna il penalty, dopo anche un breve check del Var che ha confermato la decisione del campo. Decisione ineccepibile.

Al 63’ Leao serve Tonali alle spalle dei difensori blucerchiati, che a sua volta la mette in mezzo per Diaz. Lo spagnolo supera Ravaglia. Rete regolare, anche se c’era il dubbio del fuorigioco. Al 68′ Giroud segna ancora dopo essersi trattenuto a lungo con Nuytinck. Fourneau convalida la rete, giustamente.

Milan-Sampdoria, per Marelli ci poteva stare il rigore su Theo

A fare chiarezza sul penalty reclamato in avvio dal Milan è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Vero che Theo Hernandez ha accentuato la caduta, ma la gamba sinistra di Leris tocca il piede sinistro di Theo. Ho qualche dubbio”.