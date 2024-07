Milan, Simic è un caso: i tifosi si ribellano alla cessione all’Anderlecht

Affare vicino alla conclusione con il club belga, il difensore in scadenza potrebbe essere ceduto per 3 milioni di euro: per i supporter rossoneri sarebbe un grave errore

Il Milan e l’Anderlecht stanno portando avanti con decisione la trattativa per la cessione di Jan-Carlo Simic, 19enne difensore con un solo anno di contratto in rossonero. I tifosi del Milan, però, si ribellano sui social: per loro la società sta per commettere l’ennesimo errore con un giovane calciatore.

Milan, trattativa con l’Anderlecht per la cessione di Simic

Un anno fa Jan-Carlo Simic era ritenuto uno dei talenti più interessanti usciti dalla Primavera del Milan. In questa sessione di mercato, però, sono molto alte le probabilità che il 19enne difensore serbo possa lasciare il club rossonero e trasferirsi all’estero: è notizia di oggi che il Milan e l’Anderlecht stanno trattando il giocatore sulla base di un’offerta di partenza del club belga di 3 milioni di euro.

Milan, il mancato rinnovo di contratto di Simic

La possibile cessione di Simic nasce dalla situazione contrattuale del difensore, che ha un accordo in scadenza a giugno 2025 con il Milan: il difensore non ha voluto il rinnovo e ora il club si trova costretto a cederlo per monetizzare almeno in parte il suo cartellino. Tra le ragioni del mancato rinnovo di Simic c’è la delusione del giocatore che dopo aver esordito in serie A lo scorso 17 dicembre (segnando anche un gol) contro il Monza si aspettava di essere utilizzato con maggiore frequenza da Stefano Pioli. Invece Simic ha poi collezionato appena 4 presenze in campionato, tutte dalla panchina, e 2 in Coppa Italia. Di qui la scelta di cambiare aria.

Milan, i tifosi si ribellano alla cessione di Simic

La notizia del probabile, a questo punto, addio di Simic ha però scatenato una sorprendente ribellione dei tifosi del Milan sui social. Il nome del difensore è finito addirittura in top trend su X in seguito alle numerose critiche rivolte dai milanisti alla dirigenza rossonera. “La gestione di Simic, dalla poca fiducia che gli è stata concessa in un momento in cui il reparto era martoriato, fino alla cessione per tre miseri milioni, cozza coi tanti proclami sulla valorizzazione del settore giovanile. Se il più pronto viene gestito così, chissà gli altri”, l’attacco di Antonio.

“La vicenda di Simic mi sembra tanto simile a quella dei vari Bellanova, Cristante, Locatelli”, aggiunge Claudio. “In Simic credo fortemente, che venga svenduto così spiace molto – scrive Bettino -. Lo stesso sta succedendo con Daniel Maldini, ed era già successo con Kerkez. A questi ragazzi vanno proposti dei piani (non quinquennali) di crescita, oltre che rinnovi rispettosi dei loro valori”.

Ma c’è anche chi sta con la società: “Io i giovani alla Simic non li comprendo comunque: hai solo 19 anni, sei al Milan, hai già qualche esperienza in prima squadra, c’è un nuovo allenatore che può valutarti eppure hai lo stesso fretta di voler andare via. Ci vuole pazienza e lavoro”.