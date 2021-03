Milan, tifosi affranti: "così non arriviamo nemmeno quinti"

Il Milan cade in casa nel posticipo della 27esima giornata e lancia forse definitivamente la fuga scudetto dell’Inter. A decidere il match in favore del Napoli è il diagonale sporco proprio dell’ex nerazzurro Matteo Politano che, al 50’, beffa Donnarumma. Sul web, i tifosi rossoneri dimostrano tutta la propria insofferenza.

Tomori il migliore del primo tempo

Nei primi minuti, il Milan fatica a ingranare. Il Napoli tiene alta la pressione e i tifosi sul web esaltano le belle giocate difensive di Tomori: “Spero vivamente che riscattino Tomori”, scrive un tifoso. Un altro si sbilancia e posta: “Tomori is the new Nesta”. Nonostante la bella prova dell’inglese, il Milan fatica a uscire e sui social non si manca di sottolienarlo: “Il Piolismo oggi è chiusi e contropiede, da tifoso milanista amante del bel giuoco mi sento offeso”, “contro il Manchester formazione piena di seconde linee e partitona. Col Napoli rientrano dei titolari e facciamo pena. Quelli che ci capiscono mi possono spiegare come mai?”

Calhanoglu troppo lento

Tra i giocatori più in difficoltà c’è sicuramente Calhanoglu. Il turco perde spesso il tempo della giocata, rallenta tutta la manovra e le proteste dei tifosi non si contano: “Calhanoglu non ha più la visione di gioco…”, “Ma il turco lo hanno venduto al Napoli?”, “Calhanoglu stasera non c’è proprio con la testa”, “Calhanoglu deve essere radiato dal calcio, imbarazzante!”, “Calhanoglu sembra invecchiato di 10 anni”.

L’inizio della fine

Al 5’ della ripresa per il Milan si mette male con il gol di Politano a certificare la buona prova del Napoli e i tifosi rossoneri dimostrano di non credere nella rimonta: “Se riuscissimo a pareggiarla sarebbe già un miracolo!”. Esce Calhanoglu e le attenzioni dei social si spostano sulla prova poco brillante di Leao: “Leao non è una punta. Basta insistere. Mettete un ragazzo della primavera, basta che sia una punta”, “Leao inguardabile”. E qualcuno invoca Ibra, anche infortunato: “A questo punto sarebbe comunque utile un Ibrahimovic mezzo zoppo o con una gamba sola”.

Le mosse di Pioli

Poi però arriva la sostituzione di un Kessie stanchissimo e davanti alla tastiera si alza bandiera bianca: “ok quindi abbiamo sprecato un cambio per togliere Frank”, “Toglie il presidente. Ok, è finita qui”, “ottimo togliere Kessie, così ora siamo una squadra da serie B”. I cambi di Pioli però ridanno vitalità al Milan che, nel finale di gara cresce e i tifosi sottolineano le scelte sbagliate in avvio: “Però non possiamo buttare via un tempo per far giocare i cadaveri. Rebic e Saelemakers se sono entrati potevano e dovevano giocare dall’inizio contro il Napoli”, senza però essere mai realmente pericoloso.

Finale thriller

A un soffio dal recupero, Theo Hernandez viene toccato in area da Bakayoko, ma Pasqua, anche dopo essere andato al VAR, lascia correre tra le proteste dei rossoneri sul web: “Un rigore nettissimo, non lo dà. Non ci sono parole”, “Come fa a non essere rigore?”. Arriva poi anche il cartellino rosso a Rebic per proteste e un rossonero scrive sconsolato: “Il rosso a Rebic è l’emblema di sta partita. Squadra nervosa senza motivo, impacciata. Assurdo”. Al triplice fischio, i commenti lasciano trasparire una grande delusione dei tifosi del Milan: “Troppi titolari fuori a ogni partita. È anche inutile fare analisi, non ha senso quando ti mancano 5/11 ogni domenica. Ripeto, così non si può andare avanti”, “Io l’ho detto che rischiamo di non arrivare manco quinti”.

SPORTEVAI | 14-03-2021 22:59