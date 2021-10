Milan-Toro, Marelli giudica l'arbitro: Conferma disastro divisione Can

27-10-2021 10:00

Come ha arbitrato Aureliano in Milan-Torino? Il fischietto bolognese ha diretto con polso sicuro, mostrando personalità e centrando le decisioni più importanti, come quella di non concedere un rigore al Milan per presunto fallo di Bremer. Manca forse un giallo a Ibra per simulazione ma la sua prova è stata promossa a pieni voti da tutti i movolisti. In particolare Luca Marelli è entusiasta di Aureliano e nell’elogiarlo attacca la precedente gestione arbitrale.

Per Marelli Aureliano è pronto per un big-match

Scrive Marelli su Facebook e su twitter parlando di Milan-Torino e di Aureliano: “Furbo, intelligente, tecnicamente eccellente, poco mobile ma sempre in posizione perfetta.a fischiato tantissimo, 35 falli. Ma è la percezione che spesso inganna. Ha fischiato tantissimo ma mai per contattini senza senso in una partita che, se diretta con troppa pignoleria, avrebbe portato il totale a 50 falli. Le gare non sono tutte uguali ma leggerle bene è qualità di pochi arbitri. ha “vinto” la partita con i primi due cartellini, perfetti per tempismo e decisionismo, proprio per questo ne avrei evitati un paio successivamente”.

Poi aggiunge: “La prestazione (impeccabile) di Aureliano è la conferma del disastro tecnico provocato dalla divisione della CAN A/B nel 2010. 20esima presenza in Serie A per un arbitro che ne avrebbe meritate almeno il triplo. Ma c’è tempo per vederlo nei big match. A breve”

I tifosi per una volta non si lamentano dell’arbitro

Anche per i tifosi Aureliano va promosso, come si evince dai commenti via socia: “Sarà pure poco mobile ma sta sempre al posto giusto. Efficace senso dello spostamento. Veramente bravo” o anche: “Gli arbitri “agonisti”, alla Orsato, che in passato giustamente facevano valere la propria fisicità e presenza in zona palla, mi sembrano superati dai tempi. Ora servono arbitri più cerebrali”

C’è chi osserva: “Finalmente direi, una gara condotta all’inglese lasciando giocare molto e fischiando poco, e il tutto senza proteste da una parte o dall’altra! Qualcosa vorrà pur dire” e infine: “Bravissimo. Su tutto ma in particolare nel dialogo con i giocatori..10 e lode”

