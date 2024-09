Misano, Marquez dito al cielo: "Merito di Fausto Gresini". Il figlio Luca sul podio, l'emozione di Nadia Padovani

La vittoria di Marc Marquez a Misano ha diverse letture emozionanti legate a Fausto Gresini, la dedica speciale dello spagnolo a fine gara: "Successo merito suo", la gioia del figlio Luca e della moglie Nadia Padovani

Ci sono vittorie che hanno un sapore particolare. Quella di Marc Marquez a Misano lo è stata per tanti risvolti. Lo spagnolo ha conquistato il Gran Premio di San Marino con la sua Ducati del team Gresini con una livrea speciale, proprio quella portata dal compianto ex patron della scuderia Fausto ai tempi della Garelli. A fine gara il vincitore ha indicato il cielo e poi quella dedica speciale: “Ad un certo punto ha piovuto, è merito suo…” che ha fatto un po’ rabbrividire così come il figlio Luca che sale sul podio delle premiazioni e le voce rotta dall’emozione di Nadia Padovani che del marito ha raccolto la pesante eredità nella gestione del team di MotoGP.

Gp Misano, Marquez una vittoria caduta dal cielo…

Forse sarebbe salito sul podio, forse no. La gara di Misano di Marc Marquez sembrava destinata ad essere sulla stessa falsariga della Sprint di ieri. La caduta nell’ultimo giro delle qualifiche lo aveva relegato in nona posizione in griglia. Sempre come ieri, 5° al traguardo, lo spagnolo era ingarellato nella rimonta. Poi al 6° giro il colpo di scena, qualche goccia d’acqua che ha rimischiato le carte. E se Jorge Martin faceva harakiri provando l’azzardo costato caro della sosta per il cambio moto con gomme da bagnato, in pista era bagarre per restare in piedi.

Quei giri sulle uova sono stati utili a Marquez per passare praticamente tutti e mettersi al comando davanti a Bagnaia. Il resto lo ha fatto il suo ritmo, a quel punto forsennato che ha costretto Pecco ad alzare bandiera bianca e accontentarsi del secondo posto e dei 19 punti recuperati a Martin mentre Marc andava a vincere la sua seconda gara in una settimana, terza considerando anche la Sprint di Aragon.

Marquez alza il dito al cielo: “Fausto Gresini ha fatto piovere”

Appena finita la gara, Marc Marquez ha avuto un pensiero speciale proprio per Franco Gresini, team manager della scuderia omonima scomparso nel 2021 causa covid. “Ad un certo punto lassù dal cielo Fausto avrà detto ‘Facciamo cadere qualche goccia’ e questo mi ha aiutato a vincere la gara…”

Anche sul podio Marc ha indicato il cielo col dito dedicando la vittoria a Gresini. Finite le premiazioni, lo spagnolo ha ribadito il concetto: “Fausto dal cielo ha fatto scendere un paio di gocce di pioggia. Quello è stato il momento più importante della gara perchè sorpassare qui è molto difficile. Poi quando mi sono messo davanti ho iniziato a guidare bene, mi sento sempre meglio su questa moto”.

Misano, Luca Gresini sale sul podio per la gioia di mamma Nadia Padovani

A salire sul podio insieme a Marc Marquez in rappresentanza del team ci è andato Luca Gresini. Insieme allo spagnolo, suo l’urlo di gioia che ha squarciato il cielo di Misano dopo la vittoria della scuderia che porta il nome del compianto ex pilota, un sogno diventato realtà che la moglie Nadia Padovani ha voluto portare avanti con sacrificio e spirito di abnegazione.

A fine gara Nadia fatica a contenere l’emozione: “Quella era la livrea di Fausto di quando correva, è stata un’emozione incredibile vedere Marc vincere con la nostra moto con quei colori e salire sul podio più alto di Misano. Sono orgogliosa, davvero tanto e oggi ancora di più perché vedere correre le moto con quei colori è stata veramente un’emozione molto forte”