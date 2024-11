Juve, Kean punzecchia su Instagram e scatena i tifosi: "Il loro più grande vanto sarà avermi conosciuto"

L’attaccante rinato in maglia viola lancia un messaggio che infiamma i tifosi juventini: dichiarazione di serenità o frecciatina? I supporter bianconeri di certo non l'hanno presa bene

Sta vivendo un momento d’oro con la Fiorentina, Moise Kean, già a quota 1 reti in 14 gare stagionali e vero trascinatore della Viola. Tra chi lo rimpiange e chi, invece, dimostra indifferenza, quello che è certo è che nella Torino bianconera, vedere l’azzurro così in forma fa un certo effetto, nel bene o nel male. Insomma, Moise non lascia certo indifferenti. E, così, dopo la storia pubblicata su Instagram in giornata con tanto di messaggio criptico, si sono moltiplicate le repliche stizzite dei suoi vecchi supporter all’ombra della Mole.

Kean rinato a Firenze

Moise Kean si gode lo splendido avvio di stagione alla Fiorentina e sembra cogliere l’occasione stuzzicare sui social. Sotto la guida di Raffaele Palladino, l’ex Juve e PSG, è un giocatore completamente diverso da quello ammirato nella sua avventura in bianconera, chiusa poi in modo amaro con l’addio in estate e pochissimi minuti in campo. A Firenze, l’azzurro sembra, invece aver ritrovato fiducia e serenità, oltre che i gol e la Nazionale.

Il messaggio criptico su Instagram

“Nessuna vendetta, perché il loro più grande vanto sarà avermi conosciuto”, con queste parole, Moise ha scaldato la vigilia di Milan-Juventus e il ritorno della Serie A, che vedrà la Viola fare visita al Como. Un messaggio alquanto criptico, ma che inevitabilmente ha portato la mente a pensare avesse come destinatari i suoi ex tifosi juventini. Un dettaglio che non è dato conoscere, ma che di certo ha aperto un susseguirsi infinito di risposte e ribattute non certo benevole.

La reazione dei tifosi della Juventus

Sui social, così, si legge: “Più che vantarci, malediciamo chi ha avuto il coraggio di riscattarti a 28mln +7 di bonus…. Solo alla Fiorentina puoi fare il fenomeno….” e ancora: “Mi pentirò quando ti vedrò stoppare un pallone…”, “I giocatori forti sono altri… Kean è un Balotelli delle Vallette … Molto ego riferito e sopravvalutato da se stesso… Se è alla Fiorentina e non al Real Madrid ci sarà un motivo…”, “Sinceramente di questo giocatore non ne sento la mancanza, sta bene in squadre di medio classifica, senza ambizioni”, “Sta attraversando un periodo miracolato. Presto tornerà quello di prima, quello vero. Tempo al tempo“, conclude un tifoso.