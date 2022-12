20-12-2022 09:35

Il vento delle polemiche, che ha soffiato incessantemente su Qatar 2022, ha investito in pieno anche la Rai nonostante gli ascolti record della finale. Partendo dai numeri: il primo Mondiale autunnale della storia ha raccolto una media di 3.996.797 spettatori con uno share del 24,5%. Un calo dell’11% rispetto a Russia 2018, l’edizione trasmessa da Mediaset (4.465.859 di media spettatori per uno share del 27,6%).

Le gare su Rai 1 hanno centrato l’obiettivo fissato da Rai Pubblicità di superare i 5,5 milioni di spettatori (nel dettaglio 5,7 milioni di media), mentre le gare su Rai 2 hanno fatto segnare una media di 2 milioni di spettatori e quelle su Rai Sport solo 637mila di media, ma al di là di questo sono stati i veleni interni a Raisport a colpire tutti.

Mondiali, la De Stefano si sfoga per le critiche al suo programma

Già prima dell’inizio dei Mondiali c’era stata la frecciata di Fiorello, che ha ricordato i 200 milioni di euro spesi per una manifestazione che a suo avviso andava boicottata, ma le polemiche più pesanti sono arrivate dopo. Mentre parte degli spettatori protestava per le cronache enfatiche di Adani, giudizi pesanti sono arrivati dai critici e dai social nei confronti del programma “Il circolo dei Mondiali” e delle pillole della Bobo-tv.

Mai si era visto prima un direttore di rete sfogarsi sui social in maniera così plateale, quasi isterica, eppure Alessandra De Stefano ha voluto mettere i panni sporchi in piazza attaccando colleghi e non per le critiche e offendendo i suoi detrattori senza mezzi termini (“siete il nulla”).

Mondiali, lite via social tra Antinelli e Paola Ferrari

Era solo l’antipasto di quanto stava per accadere e che mette a nudo i nervi a fior di pelle della redazione sportiva della Rai. Lo spunto arriva dalla morte di Mario Sconcerti. Paola Ferrari ricorda l’amico e collega in un video su Instagram dicendo: “É stato vicino a meno fino a 15 giorni fa e mi diceva: ‘Non t’arrabbiare se t’hanno esclusa dai Mondiali per…’. Ora non lo posso dire, non sarebbe carino nei confronti di chi li fa”.

Paola Ferrari è stata esclusa del team mandato in Qatar a commentare i mondiali di calcio e non ha mai nascosto la delusione per questa decisione. Lo stesso team di cui invece fa parte Antinelli che, dopo il ricordo della collega, ha polemizzato su Twitter: “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio”. Immediata la replica della giornalista: “Stai zitto che è meglio”. Antinelli ha poi rincarato la dose: “Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario”. Con chiosa velenosa della Ferrari: “Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio”.

Mondiali, Antinelli attacca sui social chi ha provato a distruggerlo

Mentre i follower si chiedevano sconcertati se davvero fossero i profili ufficiali dei giornalisti Rai e non dei fake ecco arrivare l’ultima bordata. Nel salutare il Mondiale Alessandro Antinelli prima ringrazia il suo team (“Grazie alla mia squadra di talent. Prima che super opinionisti siete super persone e amici. Grazie Adani, Marchisio, Mister Strama, Dige e Sebino. Siete la migliore squadra di sempre di Raisport”) ecco la bordata finale.

“Infine una questione personale: i miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo. Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo. Buon Natale in anticipo a tutti”. Il riferimento diretto a Paola Ferrari non c’è ma non è difficile capire che fosse proprio l’ex conduttrice di 90esimo minuto il bersaglio delle ire di Antinelli.

Mondiali, sui social scoppia la bufera per le liti all’interno della Rai

Centinaia le reazioni sui social. In tanti danno solidarietà ad Antinelli ma la maggioranza è attonita per quanto ha letto in questi giorni: “Credo che sia la sede sbagliata per recriminare problemi interni aziendali sui social, anche se è cominciata questa diatriba da altri , così facendo dimostrate che l’azienda RAI non ha un ambiente sereno“, oppure: “Se si portano certe cose in pubblico lo si fa per intero: nomi, cognomi, fatti, se serve anche gli antefatti. Sarebbe il caso che vi ricordiate (tutti, nulla di personale) che non scegliamo di abbonarci alla RAI, siamo obbligati per legge. E vediamo benissimo come viene gestita”

C’è chi scrive. “Sei un ragazzo serio ed un valido professionista non fare l’errore di cadere nelle provocazioni trasformando una situazione seria in chiacchiera tra comari. Faresti solo il gioco di chi tu vuole male e non aspetta altro x continuare a calunniarti ed anche a dileguarti” e poi: “Una redazione che sembra un campo di wrestling ora … prima solo una specie di circo” e infine: “Siete volti della TV di Stato. Prendete stipendi pubblici per fare il vostro mestiere e avete zero deontologia. Zero. I panni sporchi si lavano in casa”.