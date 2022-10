27-10-2022 15:58

In questa vigilia inusuale dei Mondiali, che si disputeranno come non mai nei mesi invernali fermando i campionati per evidente incompatibilità da calendario, a squarciare il silenzio è una sorprendente quanto interessante previsione partorita da uno studio dell’autorevole BCA Reserch che ha azzardato una possibile finalissima pronta a destare attenzione e a suscitare un sicuro dibattito sui social, per via della sua imprevedibilità.

Mondiali Qatar 2022: le favorite sulla carta

Se infatti le favorite sulla carta portano verso il 18 dicembre, quando andrà in scena l’ultima partita in programma di questo Mondiale del Qatar allo stadio di Lusail, rappresentative quali l’Inghilterra, sconfitta nella finalissima di Euro 2020 dall’Italia a Wembley, il Brasile di Neymar e la sempre temibile Francia ecco che, stando alle risultanti di questa indagine a candidarsi all’ultimo atto di questo torneo con esito dicembrino, potrebbero essere due quasi outsider.

Due nazionali di grande tradizione, ma lontane dalla considerazione degli esperti in questa fase: si tratta di Argentina e Portogallo.

Fonte: ANSA

Lo studio: finalissima Argentina contro Portogallo

Stando a quel che si evince dall’analisi, messa in grande risalto dal tabloid inglese The Sun, a contendersi la Coppa del Mondo sarebbero le nazionali del Portogalli, con Cristiano Ronaldo (forse) all’ultimo atto e l’Argentina che affiderà al rivale di sempre, Leo Messi un’opera di ricostruzione e di consolidamento sotto l’egida di Lionel Scaloni.

Secondo lo studio a trionfare in finale sarebbe l’Argentina e dunque la Pulce, Leo Messi, attualmente nella rosa inarrivabile del Psg, a discapito di CR7 che al Manchester United starebbe vivendo la parabola discendente della sua immensa carriera. Inoltre, ci sarebbe un’alta probabilità che la sfida si concluda ai calci di rigore, circostanza che i tifosi azzurri ricordano con rimpianto per via del Mondiale americano e la finalissima contro il Brasile.

Ma come si è giunti a questa intrigante conclusione? Lo studio si basa sulle statistiche dei due giocatori nella vita reale e nel videogioco FIFA, oltre all’analisi delle partite degli ultimi cinque Mondiali giocati.

Fonte: ANSA

Ironia della sorte per l’Italia: prima partita Qatar-Ecuador

Per ironia della sorte, la prima partita in programma, in questo Mondiale 2022, sarà Qatar-Ecuador, rappresentativa al centro del ricorso mosso nei confronti degli organi competenti della FIFA da parte del Cile che aveva fatto sperare l’Italia in un ripescaggio quasi azzardato.

Una mera ipotesi che, anche nella recente richiesta di intervento da parte della FIFA contro l’Iran per quanto accaduto nell’ultimo mese in violazione dei diritti fondamentali, con altissima probabilità rimarrà tale.

