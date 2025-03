Morata e Alice, a Istanbul vita da favola: il retroscena e il regalo del bomber

L'esperienza in Turchia dell'ex attaccante di Juve e Milan prosegue nel migliore dei modi: il 5 marzo, ha celebrato così i 30 anni della moglie

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Alvaro Morata e Alice Campello, un amore senza fine. Una volta superata la crisi del 2024, l’attaccante spagnolo e l’imprenditrice veneta sono tornati insieme e ora si godono l’esperienza in Turchia, dove l’ex Juve, Milan e Real Madrid sta giocando con la maglia del Galatasaray. Complice il recente infortunio, il canterano dei Blancos può dedicarsi di più alla famiglia e a sua moglie, a cui ha regalato un anello bellissimo.

Morata e Alice Campello, vita da favola a Istanbul

Dopo aver festeggiato i 30 anni ad Istanbul, lo scorso 5 marzo, Alice Campello può dirsi davvero felice in Turchia, potendo contare sull’amore della sua famiglia e su tantissime opportunità lavorative. Del resto, è lei la star in Turchia, nonostante la fama che accompagna Alvaro Morata, oggi in forza al Galatasaray di Osimhen, Mertens e Icardi.

A confermarlo è la stessa Alice, nel corso di un’intervista concessa a Fanatik, dove ha ripercorso le ultime settimane, tra lavoro e vita privata: “Sono in una fase molto bella della mia vita – ha ammesso –. Sto lentamente realizzando tutto ciò che voglio nella mia vita. Penso che ogni fase abbia qualcosa di bello e speciale. Ho 30 anni e quando mi guardo indietro vedo che ho quattro figli. Mi sono sposata molto giovane e ho cambiato spesso Paese. Ho passato tante cose in 30 anni”.

Istanbul è più di una seconda casa: “Sono molto felice. Mi sento a casa. Voglio vivere qui per tutta la vita, mi piace molto. Mi piace il modo in cui mi trattate – ha detto ai media turchi –. La cosa importante è che siamo insieme. Siamo a Istanbul in questo momento e tutto sta andando molto bene. Sono rimasta sorpresa da quanto siano amichevoli le persone in Turchia”.

L’ultimo regalo di Morata ad Alice: secondo matrimonio in vista

Un fancy yellow, apprezzato da sempre per magnificenza ed esclusività. È questo l’ultimo regalo fatto da Alvaro Morata ad Alice Campello, in occasione del trentesimo compleanno dell’influencer italiana. Tutta la raffinatezza di un diamante giallo che sul web viene venduto dalle Maison di jewelry a circa 30.000 euro, a testimonianza del valore del pegno d’amore del capitano della Nazionale spagnola.

Un cadeau che sembra avere un significato più profondo. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la coppia starebbe pensando di sposarsi una seconda volta, per rinnovare le promesse fatte nella meravigliosa cerimonia del 2017 a Venezia. Questa volta, però, probabile che tutto possa avvenire in Turchia, dove i due sembrano aver scoperto un nuovo mondo, a loro più che congeniale.

Il secondo matrimonio, del resto, potrebbe essere il modo giusto per mettersi alle spalle un periodo difficile, che aveva finito per allontanare Alvaro e Alice. Ora, anche a causa dell’infortunio, Morata può vivere con maggiore serenità al fianco della moglie e dei figli, concentrandosi sulla quotidianità e sull’affetto dei suoi cari.