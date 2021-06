Morata rompe il silenzio: "Insulti e minacce a me e alla mia famiglia"

Per sua stessa ammissione, ha attraversato momenti complicati che ha liquidato come “incasinati”, ma quanto svelato da Alvaro morata a margine di questo Europeo ha dell’assurdo, per le implicazioni e la violenza palesata nei suoi riguardi e della sua famiglia: sua moglie Alice Campello (modella e erede della Campello Motors) e i suoi tre figli.

Le dichiarazioni di Morata che hanno scioccato il pubblico

Tante critiche per lui e soprattutto gravi minacce e insulti ricevuti da parte di ignoti, che hanno vomitato la loro presunta rabbia e frustrazione verso l’attaccante della Spagna e della Juventus, dove giocherà ancora visto il rinnovo del prestito. La denuncia su questi fatti arriva dal diretto interessato che, ai microfoni di Radio Cope, ha espresso lo sconcerto provato per quanto accaduto.

“Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero”, ha esordito Morata. “Forse qualche anno fa, sarei stato ‘incasinato’, ma sto bene. Ho passato qualche giorno isolato da tutto”. “Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto e capisco le critiche per non aver segnato, ma vorrei che le persone si mettessero nei miei panni e immaginassero cosa significa ricevere minacce e sentire qualcuno che spera che i tuoi figli muoiano. Ogni volta che entro in una stanza, sposto il telefono altrove. Ma lo dicono comunque a mia moglie, o ai miei bambini”.

Le critiche per le sue prestazioni in questo Euro 2020

Lo stesso Morata, qualche ora prima di queste dichiarazioni, aveva reagito con stizza e un certo fastidio ai fischi e alle annotazioni più che colorite, a cui aveva replicato in modo seccato:

“Tutto quello che ho detto. non l’ho detto con arroganza, ma erano parole frutto della rabbia. Io do sempre la vita per la Spagna e non capisco perché i tifosi se la prendano se dico che parlare è gratis. Se dicessi che siamo i migliori e vinceremo gli Europei sarebbe stato meglio? Tutto ciò che dico o non dico viene interpretato. Capisco le critiche ma c’è un limite a tutto”.

VIRGILIO SPORT | 25-06-2021 09:37