MotoGp Argentina: blitz Aprilia, sorpresi Bagnaia e le Ducati. Male Quartararo

Aleix Espargarò e Maverick Vinales sono stati i più veloci nelle seconde libere a Rio Hondo. Sette moto italiane nelle prime sette posizioni. Flop Quartararo

31-03-2023 21:27

Conferma Aprilia nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina di MotoGp. A Rio Hondo a brillare sono i due bolidi ufficiali della casa di Noale, con Aleix Espargarò davanti a tutti con il tempo di 1:38.518.

In seconda posizione il compagno di squadra Maverick Vinales, quindi ben cinque piloti della Ducati: Marco Bezzecchi e Luca Marini del team VR46, Johann Zarco (Pramac), il campione del mondo Pecco Bagnaia e l’altro pilota Pramac Jorge Martin.

Sorpresa Morbidelli, che riesce a rientrare in top 10, e quindi in Q2 in vista delle qualifiche di sabato, con il nono tempo. Qualificati anche i due piloti Honda Nakagami e Rins.



MotoGp: 7 moto italiane nei primi 7 posti

Nei primi 40′ a Rio Hondo tutti i team si nascondono, prendendo tempo per migliorare i loro set up in vista del time attack. Poi si aprono le danze, e sono i piloti Ducati a primeggiare: Martin è il primo punto di riferimento con il tempo di 1:39.022, Bagnaia risponde al compagno di marca con il crono di 1:38.969, fa ancora meglio Bezzecchi del team VR46 in 1:38.767.

Ultimi giri da brividi: a pochi minuti dal termine salgono in cattedra per la prima volta le Aprilia con Maverick Vinales ed Aleix Espargarò, primo con il tempo di 1:38.518. Sorprese le Ducati che non riescono a rispondere: Espargarò chiude davanti le seconde libere.

MotoGp: delusione Quartararo, in Q1 anche Alex Marquez

Altra giornata da dimenticare per Fabio Quartararo: il pilota francese vicecampione del mondo, con evidenti problemi di grip, stenta sul giro secco e chiude fuori dai 10, a differenza del compagno di squadra Franco Morbidelli.

Dovranno fare la Q1 anche i due piloti del team Ducati Gresini Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Al Gran Premio come noto non parteciperanno perché infortunati Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira.

MotoGp Argentina: tempi delle seconde libere e qualificati al Q2

Qualificati in Q2:

Aleix Espargarò (Aprilia) 1:38.518

Maverick Vinales (Aprilia) +0.162

Marco Bezzecchi (Ducati) +0.249

Luca Marini (Ducati) +0.315

Johann Zarco (Ducati) +0.391

Pecco Bagnaia (Ducati) +0.426

Jorge Martin (Ducati) +0.488

Takaaki Nakagami (Honda) +0.553

Franco Morbidelli (Yamaha) +0.562

Alex Rins (Honda) +0.599

Dovranno passare per il Q1:

Alex Marquez (Ducati)

Brad Binder (KTM)

Joan Mir (Honda)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Jack Miller (KTM)

Augusto Fernandez (KTM)

Raul Fernandez (Aprilia)