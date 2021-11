MotoGP Algarve: vince Bagnaia col brivido finale, Rossi a punti

Grazie per aver seguito la diretta scritta del GP dell'Algarve della classe MotoGP, appuntamento a domenica prossima per l'ultima gara stagionale a Cheste, Comunità Valenciana.14:48

Il podio viene completato da Mir e Miller, quarto Alex Marquez. Zarco, sesto, vince il titolo dedicato ai piloti indipendenti. Caduta per Quartararo che non festeggia al meglio il titolo mondiale conquistato a Misano.14:47

VINCE BAGNAIA A PORTIMAO! Terzo successo per il pilota torinese che aggiunge un altro tassello a un finale di stagione da incorniciare grazie al quale la Ducati conquista il titolo costruttori 2021.14:43

Lecuona perde l'anteriore in ingresso di curva e travolge Oliveira all'esterno. Impatto abbastanza duro tra i due e gara che viene chiusa in anticipo per permettere la rimozione delle moto dalla via di fuga.14:42

La gara viene interrotta in seguito alla caduta di Oliveira e Lecuona.14:41

BANDIERA ROSSA!14:40

GIRO 23. Caduta per Oliveira che chiude malissimo il weekend di casa. Fuori anche Lecuona.14:40

GIRO 23. Terzultimo giro di gara che inizia in piena bagarre per Miller e Marquez. In palio il terzo posto.14:39

GIRO 22. Bagnaia-Mir-Miller al momento sul podio ma la posizione dell'australiano è sempre insidiata da Alex Marquez, sempre minaccioso alle sue spalle.14:37

GIRO 21. A TERRA QUARTARARO! Scivolata a metà curva per il campione del Mondo che abbandona mestamente la prima gara da iridato.14:36

GIRO 21. Miller passa Marquez e sale sul podio provvisorio!14:35

GIRO 20. Alex Marquez allunga ancora su Miller. Più dietro, Zarco si è ripreso la sesta posizione su Quartararo. A questo trenino si è agganciato Pol Espargaro.14:33

GIRO 19. Miller si riporta sotto ad Alex Marquez e mette l'anteriore davanti alla prima staccata. Poi nell'incrocio successivo lo spagnolo torna davanti ma ora abbiamo un duello per il terzo posto.14:32

GIRO 18. Quartararo riesce finalmente a mettersi dietro Zarco. Sesta posizione per il campione del Mondo.14:31

GIRO 17. Quartararo intanto è sempre bloccato in settima posizione alle spalle di Martin e Zarco.14:29

GIRO 16. Mir sta perdendo anche da Marquez che ora è a poco più di un secondo di distacco.14:28

GIRO 15. Marquez ha allungato decisamente su Miller e sta viaggiando verso il primo podio stagionale.14:26

GIRO 14. Mir sembra aver tirato definitivamente i remi in barca, il ritmo di Bagnaia è insostenibile per tutti.14:25

GIRO 13. Bagnaia continua a martellare in testa alla gara. Ora il vantaggio su Mir è oltre il secondo e mezzo.14:23

GIRO 12. Imbarcata di Quartararo che rischia la caduta ma si salva! Il francese deve però cedere la sesta posizione al connazionale Zarco.14:21

GIRO 12. Alex Marquez passa Miller alla prima staccata e si porta momentaneamente sul podio. Intanto Bagnaia ha aggiunto altri decimi al proprio vantaggio su Mir e comanda con oltre un secondo sullo spagnolo.14:20

GIRO 11. Alex Marquez ha agganciato Miller e punta deciso al terzo posto sul podio.14:19

GIRO 11. Grande lotta tra Quartararo e Martin con lo spagnolo che per ora sta riuscendo a tenersi dietro El Diablo.14:18

GIRO 10. Otto decimi di Pecco su Mir e altrettanti del maiorchino su Miller. Poi Alex Marquez, Martin e Quartararo a cinque decimi abbondanti dall'australiano.14:17

GIRO 9. Continua il tira e molla tra Bagnaia e Mir. L'italiano guadagna nettamente nella prima parte del circuito ma poi perde sempre qualcosa nella seconda.14:15

GIRO 8. Caduta di Aleix Espargaro alla curva 1. Gara finita per il catalano.14:13

GIRO 8. Mir guadagna un paio di decimi su entrambi i ducatisti, si avvicina a Bagnaia e stacca Miller.14:13

GIRO 7. Ritmo impressionante di Bagnaia che riesce finalmente a staccare Mir di mezzo secondo. Al terzo posto sempre Miller con sette decimi di ritardo dal campione del Mondo 2020.14:12

GIRO 6. Altro giro veloce di Bagnaia che non riesce però a scrollarsi Mir dal codone.14:10

GIRO 5. Giro veloce di Bagnaia che mette due decimi tra sé e Mir ma lo spagnolo resta lì in agguato, guadagnando sempre molto nel terzo settore del tracciato portoghese.14:08

GIRO 4. Martin e Alex Marquez, in lotta per il quarto posto, stanno rallentando la risalita di Quartararo.14:15

GIRO 4. Bagnaia e Mir hanno otto decimi su Miller, Martin e Marquez.14:06

GIRO 3. Giro veloce di Mir, primo a scendere sotto l'1'40", e aggancio a Bagnaia.14:05

GIRO 2. Bagnaia inizia a fare il vuoto alle proprie spalle. Ad inseguirlo Mir, Miller, Martin, Alex Marquez, Quartararo e Lecuona.14:03

GIRO 1. Mir sale in seconda posizione passando Miller.14:02

GIRO 1. Caduta per Petrucci alla penultima apparizione in MotoGP della carriera.14:02

GIRO 1. Miller scatta fortissimo ma poi va largo e cede ancora la prima piazza a Bagnaia. Gran partenza anche di Martin che si è portato la terzo posto.14:02

SI PARTE!14:01

In corso il giro di ricognizione. 21 gradi la temperatura atmosferica, 29 quella dell'asfalto.14:00

Tutto pronto per il via al penultimo GP stagionale. Splende il sole sul circuito dell'Algarve.13:58

Stagione particolare per quanto riguarda le qualifiche ufficiali: sia Bagnaia che Quartararo, in momenti diversi, hanno ottenuto cinque pole di fila: nessun pilota ci era più riuscito dal 2014. In quella stagione Marc Marquez fu capace di inanellarne addirittura sei nei primi sei Gran Premi.13:56

Quinta pole position consecutiva per Pecco Bagnaia che sarà affiancato dal compagno Jack Miller. In prima fila anche Joan Mir, per la prima volta in grado di partire così avanti da quando è nella top class. In terza fila il neo campione del Mondo Fabio Quartararo.13:31