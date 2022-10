16-10-2022 12:02

Il GP Australia di MotoGP, disputatosi nella notte italiana sul circuito di Phillip Island, è stato vinto dallo spagnolo Alex Rins su Suzuki. Sul podio anche Marc Marquez (Honda) e Francesco Bagnaia, che si appresta a diventare Campione del mondo (Quartararo, infatti, è caduto a 10 giri dalla fine).

MotoGP, GP Australia, Bagnaia: “Contento per il Campionato”

Al termine della gara, il pilota della Ducati ha dichiarato che “la gara è cambiata quando mi hanno segnalato che Fabio (Quartararo) era out. In quel momento ho accettato il podio senza prendere troppi rischi, altrimenti avrei provato a vincere. Abbiamo scelto la gomma media all’anteriore, la dura infatti non si scaldava e negli ultimi sei giri la gomma era distrutta. Sapevo che avrebbero provato a passarmi (Rins e Marquez, ndr). E’ stata una gara incredibile, di gestione, sapevo che se avessi spinto troppo all’inizio poi avrei pagato il conto a fine gara. Eravamo un gruppo molto folto, ma il ritmo era più lento del previsto, pensavo che avremmo girato in 1’29.”

MotoGP, GP Australia, Bagnaia ad un passo dal titolo mondiale

La caduta di Fabio Quartararo al GP Australia fa avvicinare a grandi passi Francesco Bagnaia alla vittoria del suo primo titolo iridato. Alla proclamazione ufficiale, però, mancano ancora due gare e il pilota della scuderia di Borgo Panigale non si adagia ancora sugli allori: “Sono contento per la classifica, un pò meno per la gara, avrei voluto vincere. Essere primi in Campionato è importante, ma non voglio gongolarmi ancora”.

I criteri per Bagnaia per vincere il titolo di MotoGP

La vittoria del titolo di Bagnaia potrebbe arrivare già al prossimo GP di Malesia con queste combinazioni:

Vince e Quartararo finisce 4° o peggio.

Arriva 2°, Quartararo finisce 7° o peggio ed Aleix Espargarò non vince.

Arriva 3° e Quartararo finisce 11° o peggio ed Aleix Espargarò non arriva 1° o 2°.

Arriva 4°e Quartararo finisce 14° o peggio ed Aleix Espargarò non sale sul podio.

Arriva 5° e Quartararo finisce 16° o peggio (quindi fuori dalla zona punti) ed Aleix Espargarò non sale sul podio.