MotoGP, GP di Germania al Sachsenring: tutti gli orari e dove vederlo in tv e streaming su Sky e TV8

Torna lo spettacolo della MotoGP con il GP i Germania, settimo appuntamento del Mondiale. Si corre sul circuito del Sachsenring. Dove seguire in TV e streaming l'evento

16-06-2023 10:52

Appuntamento da non perdere con la MotoGP. Siamo ormai giunti allo storico circuito del Sachsenring, che rappresenta la settima tappa del Motomondiale. Oggi il Gran Premio di Germania 2023 inizierà con le prove libere e darà il via al weekend della gara. Dopo il Gran Premio del Mugello e prima della gara d Assen (e della successiva pausa di luglio) il GP della Germania promette spettacolo.

MotoGP, GP di Germania 2023: Bagnaia vuole sbancare

Il pilota di Torino, classe 1997, dopo la doppietta fantastica Sprint-gara nel GP d’Italia che ha permesso di fare un salto in avanti a +21 dal connazionale Marco Bezzecchi (nella classifica piloti) ed a +24 sull’altro compagno in Ducati Jorge Martin: va detto che il vantaggio sarebbe potuto essere ancor più corposo nel caso in cui fossero stati commessi meno errori commessi da parte del pilota campione del mondo. Da scoprire cosa riuscirà a fare Marc Marquez, in grave difficoltà con la sua Honda in questo inizio di stagione e autore di qualche errore di troppo.

MotoGP, GP di Germania: le caratteristiche del circuito del Sachsenring

Dopo le diverse problematiche avute per l’omologazione del circuito, nel 1995 nasce quindi il nuovo circuito del Sachsenring. Il circuito venne poi ufficalmente omologato poi nel 1996. Con il passare degli anni ha subito delle variazioni prima di arrivare alla configurazione attuale: ad oggi la distanza del circuito è di 3,67 km, tutto questo ha tramutato il Sachsenring nel tracciato più corto del Motomondiale.

In totale il circuito tedesco è progettato con 13 curve, 10 a sinistra e 3 a destra, ha una sede stradale di 12 metri ed il rettilineo più lungo misura 700 metri.

MotoGP, GP di Germania 2023: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto riguarda il GP di Germania, al Sachsenring, si parte il venerdì con le Libere 1 alle 10.45 e le Libere 2 alle 15.00. Il sabato Libere 3 alle 10.10 e Qualifiche fissate per le 10.50. Sprint Race alle 14.55. Gara MotoGP in programma alle 14 di domenica. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Venerdì 16 giugno Ore 08.25-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.45, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 17 giugno Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.10, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

Domenica 17 giugno Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: consulta la GUIDA TV per conoscere gli orari.

