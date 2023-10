MotoGP Indonesia: lampo di Luca Marini, sua la pole, Aprilia in prima fila. Martin 6°, male Bagnaia

Nelle qualifiche del Gran Premio di Indonesia MotoGP Luca Marini conquista la pole position, firmando anche il nuovo record della pista a Mandalika in 1:29.978. In prima fila le due Aprilia. Jorge Martin è 6°, Francesco Bagnaia solo 13°

14-10-2023 07:14

Al rientro dopo la frattura alla clavicola Luca Martini si prende la scena firmando la pole position del Gran Premio di Indonesia la prima della sua carriera in MotoGP. Alle spalle del pilota del team Mooney VR46 ci sono le due Aprilia di Vinales (2°) e Aleix Espargaró (3°). Male, malissimo Francesco Bagnaia che continua a faticare sulla pista di Mandalika e chiude le qualifiche al 13° posto da dove partirà per la Sprint Race e la gara di domenica. Meglio invece il suo rivale per il Mondiale, Jorge Martin 6°. Marco Bezzecchi, terzo nel mondiale piloti, è 9° appena dietro Marc Marquez.

MotoGP Indonesia: Marini vola, Bagnaia in crisi

Un Luca Marini come non lo si era mai visto, davanti a tutti. Il fratello di Valentino Rossi sulla Ducati del Mooney VR46 Team festeggia la prima pole position della carriera al rientro dall’operazione alla clavicola di due settimane fa. E lo fa con il tempo nuovo record della pista di Mandalika in 1:29.978. Alle spalle di Luca ci sono le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaró forse convinte di potersi giocare la pole. Nota positiva di ritrova competitività da parte di Fabio Quartararo 4° con la Yamaha davanti alla Ktm di Binder 5°.

In ottica Mondiale, Jorge Martin si è difeso, partirà 6° a chiudere la seconda fila. Poi Di Giannantonio davanti a colui che prenderà il suo posto in Ducati Gresini, Marc Marquez con la Honda. Bezzecchi è 9° a sei giorni dall’operazione pure lui alla spalla dopo l’incidente in allenamento. A chiudere la top ten l’altra Ktm di Miller. Bagnaia, in difficoltà sin dalle libere, resta fuori dal Q2 e dunque partirà 13°, da qui dovrà difendere i suoi “soli” 3 punti di vantaggio in classifica piloti.

MotoGP Indonesia, qualifiche: i tempi del Q2, che pole di Marini

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Luca Marini Ducati 1:29.978 2 Maverick Viñales Aprilia +0.031 3 Aleix Espargaro Aprilia +0.154 4 Fabio Quartararo Yamaha +0.538 5 Brad Binder KTM +0.720 6 Jorge Martin Ducati +0.764 7 Fabio Di Giannantonio Ducati +0.788 8 Marc Marquez Honda +0.886 9 Marco Bezzecchi Ducati +0.930 10 Jack Miller KTM +0.992 11 Enea Bastianini Ducati +1.083 12 Miguel Oliveira Aprilia +1.215

MotoGP: griglia di partenza del Gran Premio di Indonesia