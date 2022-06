MotoGP, GP Olanda: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

24-06-2022 10:24

Dopo le forti emozioni in terra tedesca, sulla storica pista del Sachsenring, la MotoGP fa tappa in Olanda. Si corre ad Assen, noto per essere il “tempio della velocità”. Fabio Quartararo punta a rafforzare la sua posizione di leader della classifica mondiale.

GP Olanda ad Assen: le caratteristiche del circuito

Il TT Circuit Assen è uno dei circuiti più amati dai piloti. Si presenta come un tracciato che esalta gli artisti delle due ruote. Si snoda per 4.555 metri totali. In totale, sono ben 18 le curve presenti nel tracciato, alcune decisamente impegnative. I rettilinei sono piuttosto brevi (il più lungo misura circa 500 metri). Il record della pista appartiene al Campione del Mondo in carica: 1’32″869, fatto registrare da Fabio Quartararo lo scorso anno.

E’ noto anche come il “tempio della velocità” per l’alto quoziente di difficoltà che lo contraddistingue. Una sorta di “prova di maturità” per ogni pilota che si rispetti. Tradizionalmente si disputava nella giornata di sabato (per questioni legate alla fede). Dal 2016, la gara è stata spostata la domenica.

MotoGP, i favoriti per il GP di Assen

Visto il grande momento di forma che sta attraversando, il favorito numero uno è sicuramente Fabio Quartararo. Il leader del Mondiale sta dominando con la sua M1 e punta a migliorare ulteriormente il suo vantaggio di punti sugli inseguitori. Da ricordare che, la scorsa edizione, ha visto la vittoria proprio de El Diablo.

Tanta attesa per Pecco Bagnaia. La caduta al Sachsenring è stata durissima da digerire. Il pilota della Ducati punta ad un pronto riscatto. Come ha ribadito più volte, Assen è un circuito al quale è molto legato, considerato che ha vinto proprio in terra olandese il suo primo Gran Premio. Tra le possibili sorprese, attenzione a Aleix Espargaro, desideroso di tornare a mostrare tutto il suo talento dopo il quarto posto in Germania.

Date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

L’appuntamento con il GP Olanda si apre con le due sessioni di prove libere del venerdì, e la terza nella mattinata di sabato. Nel pomeriggio spazio alle qualifiche, ore 14.10 il via. Il clou della MotoGP è programmato nella giornata di domenica con il semaforo verde del GP Olanda alle ore 14:00.

Ecco il programma completo

Venerdì 24 giugno

Ore 09.00: prove libere 2 Moto3

Ore 09.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 10.55: prove libere 2 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 25 giugno

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 26 giugno

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Per il fine settimana del Gran Premio d’Olanda ad Assen, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Contemporaneamente, domenica verranno trasmesse in chiaro su TV8 le gare di tutte e tre le categorie.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme.

Venerdì 24 giugno

Sky Sport

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 25 giugno

Sky Sport

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 26 giugno

Sky Sport

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

TV8

Ore 14.15: gara Moto3 (differita)

Ore 15.10: gara Moto2 (differita)

Ore 17.15, gara MotoGP (diretta)