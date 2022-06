MotoGP Gran Premio Germania: Bagnaia giù ancora, Quartararo trionfa. Rivivi la gara

Grazie per aver seguito la diretta scritta del GP di Germania, appuntamento al 26 giugno per il GP d'Olanda da Assen.14:51

Si chiude dunque con una doppietta francese, come a Portimao, il weekend tedesco del Motomondiale. Transalpini in festa anche per l'allungo in classifica generale di Quartararo, ora a quota 172 e +34 su Aleix Espargarò, primo rivale per il titolo mondiale. 14:50

Vittoria numero 11 in MotoGP per Fabio Quartararo e podio numero 30 nel Motomondiale. Per Zarco è il podio numero 56 in totale mentre per Miller si tratta della presenza numero 28 nei primi tre a fine gara.14:47

BANDIERA A SCACCHI! Quartararo vince su Zarco e Miller. Quarto posto per Aleix Espargarò davanti a Marini, Martin, Binder, Di Giannantonio, Oliveira e Bastianini. Quarto "zero" stagionale per Bagnaia, tradito dalla gomma posteriore in avvio di gara. Rimpianti anche per Maverick Vinales, vittima di un guasto tecnico quando era in lotta per il podio.14:43

ULTIMO GIRO! Quartararo lanciato verso la terza vittoria stagionale, un mattone importantissimo per costruire il secondo titolo mondiale.14:41

GIRO 29. Cinque secondi e mezzo di vantaggio per Quartararo su Zarco che, a sua volta, ha quattro secondi su Miller ed Espargarò.14:40

GIRO 28. Lungo di Espargarò! Ne approfitta Miller per salire in terza posizione. Marini si ritrova a mezzo secondo dallo spagnolo dell'Aprilia.14:39

GIRO 27. Un solo secondo tra Miller e Marini, si avvicina l'italiano!14:38

GIRO 26. Errore di Miller alla prima staccata, ne approfitta Marini per ridurre a 1"2 lo svantaggio dall'australiano.14:37

GIRO 25. Quartararo-Zarco-Espargarò-Miller-Marini-Martin-Binder-Di Giannantonio-Oliveira-Bastianini la top ten in questo momento.14:36

GIRO 24. Lotta sempre aperta tra Espargarò e Miller per la terza piazza con Zarco che sembra inarrivabile per i due.14:35

GIRO 23. Marini si prende la quinta posizione saltando Martin. Intanto Quartararo veleggia verso il terzo successo stagionale con oltre tre secondi di vantaggio su Zarco.14:32

GIRO 22. Martin, Marini e Binder passano Di Giannantonio in un colpo solo. L'italiano del Team Gresini passa così dal quinto all'ottavo posto, sembra a causa di un calo brusco delle gomme.14:30

GIRO 21. 2"7 per Quartararo su Zarco, poi Espargarò e Miller a quasi sei secondi. Di Giannantonio quinto a tre secondi dall'australiano targato Ducati.14:28

GIRO 20. Problema idraulico per Vinales che deve rientrare ai box e ritirarsi. Peccato per lo spagnolo che stava disputando la miglior gara da quando è approdato alla casa di Noale.14:28

GIRO 19. Errore di Vinales che deve rialzarsi e lasciare strada a Miller! Sarà lotta tra l'australiano ed Espargarò per la terza piazza.14:26

GIRO 18. Quartararo e Zarco viaggiano soli in prima e seconda posizione, poi il terzetto formato da Espargarò, Vinalese Miller. A due secondi il trenino guidato da Di Giannantonio.14:25

GIRO 17. Quartararo vola a due secondi di vantaggio su Zarco. L'alfiere della Yamaha vuole dare un'altra botta decisiva alla classifica mondiale.14:23

GIRO 16. Espargarò va largo, Vinales non ne approfitta per agguantare il terzo posto e Miller arriva a solo mezzo secondo dai due.14:22

GIRO 15. Miller sempre più minaccioso alle spalle delle due Aprilia, il suo distacco da Vinales è ormai inferiore al secondo.14:22

GIRO 14. Zarco recupera due decimi su Quartararo ma resta a un secondo e mezzo dal pilota Yamaha.14:20

GIRO 13. Si accende la lotta in casa Aprilia per il terzo posto, Vinales è ormai incollato alla coda di Espargarò. I due devono però fare attenzione alla rimonta di Miller, velocissimo alle loro spalle.14:20

GIRO 12. Miller, che nei primi giri aveva dovuto scontare una long-lap penalty, sale in quinta posizione saltando Di Giannantonio.14:17

GIRO 11. Continua l'elastico tra Quartararo e Zarco ma il secondo non riesce mai a scendere sotto il secondo di ritardo dal connazionale.14:17

GIRO 10. Battaglia anche per il terzo posto tra i due compagni di Aprilia Espargarò e Vinales.14:15

GIRO 9. Zarco rosicchia un paio di decimi a Quartararo e torna sulla soglia del secondo di distacco. Intanto dietro grande lotta tra Miller, Marini e Binder per il sesto posto.14:13

GIRO 8. Prosegue la cavalcata solitaria di Quartararo, in vantaggio di 1"4 su Zarco.14:11

GIRO 7. Caduta di Nakagami in curva 8. Gara finita per il giapponese.14:10

GIRO 6. Il miglior italiano al momento è Di Giannantonio, quinto davanti a Marini. Bastianini invece è 14esimo, subito dietro a Bezzecchi.14:09

GIRO 5. Due francesi al comando con Zarco staccato di oltre un secondo da Quartararo. Espargarò terzo davanti al compagno di Aprilia Vinales, attualmente il più veloce in pista.14:07

GIRO 4. CADUTA DI BAGNAIA! Pecco finisce fuori alla curva 1 dopo aver perso il posteriore e getta alle ortiche un'altra gara in questa stagione tormentata.14:06

GIRO 3. Nulla di diverso rispetto al giro precedente. Sempre Quartararo al comando su Bagnaia.14:05

GIRO 2. Bagnaia piazza l'attacco alla prima staccata ma Quartararo risponde subito. I due sfiorano anche il contatto ma Bagnaia allarga la traiettoria per restare in piedi e si rimette in carena alle spalle del francese. Zarco invece infila Espargarò e risale al terzo posto.14:03

GIRO 1. Quartararo infila Bagnaia alla prima curva, poi tiene negli incroci successivi e chiude il primo giro al comando. Ottimo spunto anche di Aleix Espargarò che sale in terza posizione lasciandosi dietro Zarco.14:02

PARTITI!14:00

Tutto pronto sul tracciato tedesco, si parte per warm-up lap.13:58

Si cerca oggi il successore di Marc Marquez, assente dopo l'ennesima operazione della carriera, vincitore qui delle ultime 8 gare di MotoGP, oltre a quelle di Moto2 del 2011 e 2012 e della classe 125 nel 2010.13:54

Terza pole stagionale, la numero 16 in carriera, per Pecco Bagnaia. In prima fila anche il leader del Mondiale Fabio Quartararo e il connazionale Johann Zarco. Seconda fila per l'Aprilia di Aleix Espargarò, Di Giannantonio e Miller. Casella numero 17 invece per Enea Bastianini.13:51