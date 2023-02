Dopo un lungo calvario, l'otto volte Campione del Mondo è nuovamente al top. Bagnaia è avvisato, lo spagnolo vuole tornare a lottare per il Mondiale della MotoGP.

17-02-2023 08:37

Dopo un lungo calvario, Marc Marquez è finalmente pronto a tornare a lottare per il Mondiale della MotoGP. Nel giorno del suo 30° compleanno, l’otto volte Campione del Mondo si carica per l’imminente inizio di stagione.

Marquez si è messo tutto alle spalle, ora è pronto

Tante operazioni, un lungo stop ma, ora, il passato è alle spalle. “Sono molto contento. Era dal 2020 che non facevo così bene tre giorni di test a Sepang, fisicamente sto bene e ho ancora un mese e mezzo fino a Portimao”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Dopo aver ammesso l’errore di essere tornato troppo in fretta (a Jerez, così ha dovuto fermarsi per due anni), il fuoriclasse della Honda, recuperata la condizione fisica, ha nuovamente la voglia di stupire e, soprattutto, di vincere come ai vecchi tempi.

Marquez, nel mirino ci sono la Ducati e Bagnaia

Oggi compie 30 anni (esattamente un giorno dopo il compleanno di Valentino Rossi), un’età in cui si è maturi. E, in effetti, Marc Marquez si sente maturo e pronto a sfidare la Ducati del Campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia.

“Io ho sempre scommesso su di me, ma per il momento se vuoi andare sul sicuro devi mettere i soldi su Bagnaia. Se invece ami il rischio scegli me o Quartararo. Io sono positivo, in Malesia eravamo lontani dai primi, ma la mia speranza è sempre la stessa, provare a lottare per il titolo”.

Marquez, intanto arriva un docufilm sulla sua storia

Non c’è niente da obiettare: la vita e la carriera di Marc Marquez sono da film e, in effetti, è in arrivo un docufilm che racconta le sue gesta (compresi i momenti difficili che ha dovuto affrontare negli ultimi anni).

“È stato bello e in alcuni momenti fastidioso, come quando mi sono svegliato dall’operazione con una telecamera puntata in faccia. Ma quando vedi come è venuto… prima avevo fatto tante cose vincendo sempre, qui vedi l’altra faccia dello sportivo, i momenti duri“.