MotoGp Misano libere: Martin e Marquez fanno subito la voce grossa, Bagnaia in ritardo preoccupa

Inizia in salita il Gran Premio di Misano MotoGP per Pecco Bagnaia, solo ottavo nelle prime libere dominate da Jorge Martin e Marc Marquez. Alle 15 le pre qualifiche

Furie rosse a Misano. Nel primo atto del Gran Premio di San Marino e Rimini spagnoli protagonisti. Jorge Martin e Marc Marquez, entrambi su Ducati, rispettivamente Pramac e Gresini, hanno fatto segnare i migliori tempi delle libere. Inizia invece in salita il week end di casa per Pecco Bagnaia solo ottavo con problemi al posteriore. Con l’altro iberico Pol Espargaro, wild card Ktm, al terzo posto, bisogna scendere al quarto posto per trovare il primo italiano, Franco Morbidelli con l’altra Ducati Pramac. Alle 15 si torna in pista per le pre qualifiche.

MotoGP Misano: Martin davanti a Marc Marquez, Bagnaia fatica

Alla faccia dei problemi intestinali che lo avevano colpito nella notte tra mercoledì e giovedì, Jorge Martin conquista le FP1 di Misano col tempo di 1:31.707. Il pilota Pramac ha preceduto di un soffio, appena 37 millesimi la Ducati Gresini di Marc Marquez sulle ali dell’entusiasmo per la doppietta di Aragon. Terzo posto, a 213 millesimi per la wild card KTM Pol Espargaro. Quarto posto per il primo italiano, Franco Morbidelli, mentre si rivede davanti la Yamaha dell’ex campione del mondo Fabio Quartararo.

Solo ottavo posto per Francesco Bagnaia. Pecco, reduce dal capitombolo di Aragon causato dal contatto con Alex Marquez con infinite polemiche, ha patito qualche problema al posteriore della sua Ducati al pari del compagno di scuderia Enea Bstianini 13°. A completare la top ten le Aprilia di Aleix Espargaro 6° e Vinales 9°, e le Ktm di Miller 7° e Acosta 10°. Faticano anche gli altri italiani, Bezzecchi è solo 15° appena davanti a Marini 18° addirittura davanti a Di Giannantonio.

Ducati, Tardozzi spiega i problemi fisici e non solo di Bagnaia

Intervenuto in diretta, nel corso delle libere, a Sky, Davide Tardozzi (team manager Ducati) ha spiegato i problemi che sta avendo Francesco Bagnaia a Misano, fisici e non solo: “Pecco lamenta un po’ di dolore nei curvoni, soprattutto al collo. Ma stiamo cercando di mettere a posto la moto, non stiamo spingendo al massimo. Credo che comunque il dolore sarà sopportabile, se necessario prenderà anche antidolorifici”

MotoGP San Marino e Rimini: i tempi delle libere