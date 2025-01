MotoGP, Pernat tuona contro KTM: "Bastianini vittima di una scorrettezza"

Carlo Pernat torna sul trasferimento di Enea Bastianini in KTM, criticando l'azienda in merito alla scarsa trasparenza sulla crisi finanziaria che l'ha travolta

Nella situazione sul filo del rasoio di KTM c’è la certezza che la casa austriaca timbrerà il cartellino nella stagione 2025 della MotoGP. Nonostante la crisi finanziaria che l’ha investita, l’azienda prenderà parte al campionato (comprese le serie successivamente inferiori, Moto 2 e Moto 3) pur navigando in acque agitate. Confermato anche il roster di piloti, tra cui il nuovo ingresso di Enea Bastianini direttamente da Ducati. Ma per il suo (ex) manager, Carlo Pernat, col senno di poi forse sarebbe stato meglio rivolgersi altrove.

Pernat contro KTM: “Non rifarei il contratto con loro”

Parlando telefonicamente con il sito Formula Passion il genovese ha riservato parole di fuoco nei confronti di KTM, con un punto di vista ancora più netto rispetto a quanto già dichiarato in precedenza. Pernat ha espresso i suoi dubbi riguardo la possibilità che la casa madre possa garantire gli sviluppi necessari alle moto schierate (oltre a Bastianini, che corre da quest’anno nel team Tech 3, in MotoGP vedremo i confermati Pedro Acosta e Brad Binder, più l’altra new entry Maverick Vinales).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E poi il siluro: “Se tornassi indietro è ovvio che non rifarei il contratto con KTM. All’epoca [l’accordo è stato firmato lo scorso giugno, quando ancora non si intravedevano minacciose nubi sulla situazione finanziaria del gruppo motoristico, ndr] era la soluzione migliore dopo Ducati. C’era la fila di piloti che volevano andare in KTM, e a Mattighofen ci avevano accolto tutti sorridenti”, riporta Formula Passion.

I costi che KTM deve affrontare per restare in MotoGP

Poi la doccia fredda, le notizie sulle 265.000 moto invendute e rimaste nei magazzini, la crisi di sovrapproduzione rispetto alla domanda e il tracollo nei bilanci. Ma con il comparto motorsport, di cui si stima una spesa annuale da parte di KTM pari a circa 95 milioni di euro, di cui 46 per la sola MotoGP, che per ora non subirà contraccolpi. In attesa di un eventuale nuovo compratore dell’azienda che dovrà confermare o meno l’impegno nelle competizioni (che rappresentano per qualsiasi marca una notevole vetrina).

“KTM ci ha nascosto tutto, il contratto di Enea è fraudolento”

Per Pernat, comunque, quelli di KTM “hanno fatto una cosa davvero brutta, perché sapevano com’era la situazione. Ci hanno nascosto tutto, ma non solo a noi: pure al governo austriaco”. Quindi il manager denuncia: “Non contatti dei piloti così forti se sei conscio della situazione che c’è dietro. Poi il casino è scoppiato tra fine agosto e inizio settembre”.

Pernat è quindi pentito della scelta del suo ormai ex assistito, che non seguirà più – suo malgrado – solo per motivi di salute: “Se ci fossero stati altri posti liberi Enea l’avrei dirottato altrove e avrei fatto causa a KTM. Questi sono contratti fraudolenti”.

Guidotto sotto shock per la crisi di KTM. E parla dell’ipotesi Marquez

KTM comunque ha ribadito la volontà di stare nel motorsport e nella MotoGP almeno sino al 2026, sfruttando queste possibilità per dare nuovo slancio all’azienda e quindi come strumento di marketing per tornare a vendere moto. Che non ci fossero comunque sentori evidenti di crisi l’ha confermato l’ex team manager di KTM Francesco Guidotti, che sul canale ZamTube ha spiegato che le difficoltà si sono avvertite solo da metà ottobre dello scorso anno. “Rimasi sotto shock, come tutti, non ci aspettavamo una situazione del genere”.

Guidotti ha poi affermato che Marc Marquez non è mai stato una opzione per il team (“purtroppo”) e che Bastianini necessiterà “di un periodo di adattamento da Ducati a KTM”.