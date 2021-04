MotoGp Portogallo: favoriti a Portimao, Marquez contro tutti

Il rientro di Marc Marquez calamiterà quasi tutta l’attenzione del Gran Premio del Portogallo, la prima tappa europea del Motomondiale dopo i primi due round in Qatar che hanno visto entrambe le gare di Losail vinte dalle Yamaha ufficiali ma con piloti diversi, prima Vinales e poi Quartararo.

L’ex campione del mondo rientra dopo quasi un anno di stop in una MotoGp molto competitiva nelle prime posizioni e dovrà vedersela anche con il battaglione delle Ducati, da Zarco a Miller passando per il nuovo che avanza, Martin mentre sarà alla ricerca del primo squillo il campione in carica Mir. Attesi al riscatto Morbidelli e soprattutto Valentino Rossi. Senza dimenticare l’exploit della Ktm e di Oliveira lo scorso anno. Ma vediamo con gli esperti di Libero Gioco quali sono i favoriti della gara di Portimao.

Bentornato Marc Marquez: vincente da subito?

Dopo nove lunghissimi mesi, tre operazioni all’omero destro e addirittura forti timori sul prosieguo della sua carriera sulle due ruote, Marc Marquez tornerà finalmente in pista nel gran premio del Portogallo, a Portimao. Una bella notizia per tutta la MotoGp che riabbraccia quindi il suo campione, il dominatore delle ultime stagione, capace di mettere fine prima al dominio di Rossi e poi a quello di Lorenzo. Ma che Marquez sarà? Difficile rispondere a questa domanda, se lo chiedono in tanti, c’è curiosità intorno al rientro dello spagnolo che volutamente ha saltato la doppia trasferta in Qatar. Uno come lui punterà subito ad essere competitivo e vincente ma dovrà fare i conti anche con una Honda che lo scorso anno, senza di lui, e in questo avvio di stagione è apparsa in difficoltà, avrà il tocco magico come ai bei tempi? Secondo Libero Gioco Marquez è Marquez e la quota di 6,50 lo conferma.

Yamaha vs Ducati, il duello continua

Sarà interessante vedere se Yamaha e Ducati sapranno confermare il predominio mostrato a Losail o se sul bellissimo saliscendi dell’Algarve i valori cambieranno. Finora la spuntata sempre la moto del diapason, con due vittorie, prima Vinales e poi Quartararo ma la moto di Borgo Panigale è apparsa veloce, velocissima. Non a caso Vinales e Quartararo sono i piloti con la quota più bassa, quindi favoriti, da Libero Gioco che li dà a 5,50, insomma repetita iuvant. Ben messe anche le Ducati: Miller del team ufficiale incassa un 7,50 mentre Zarco che ha sfiorato la vittoria a Doah si attesa sul 10,00 al pari di Bagnaia. Meno quotato, per la giovane età, Jorge Martin, dato a 25,00 ma capace di fare la pole a Losail e condurre la corsa per due terzi.

Oliviera profeta in Patria di nuovo?

Nessuno, nemmeno gli esperti di Libero Gioco, hanno dimenticato l’exploit dello scorso anno proprio a Portimao della Ktm e di Miguel Oliveira capaci di prendersi pole e vittoria. Per questo il pilota portoghese ha una quota pari a quella delle Yamaha, 5,50. Sul 10,00 si attestano invece i due alfieri della Suzuki, il campione del mondo in carica Mir atteso ancora al primo squillo della stagione, e il teamate Rins apparso comunque in palla nelle prime due gare.

Morbidelli e Rossi attesi al riscatto

Detto di Pecco Bagnaia, per gli italiani non è certo un gran momento in MotoGp. Perso Dovizioso l’Italmoto deve fare i conti con la crisi della Yamaha Petronas che ha messo in ambasce, in Qatar, sia Morbidelli ma soprattutto Valentino Rossi. Da entrambi ci si attende molto di più a cominciare da Portimao. La fiducia sull’italobrasiliano che lo scorso anno ha sfiorato il mondiale c’è ancora e gli esperti di libero Gioco lo danno a 7,50 praticamente tra i favoriti. Sempre meno fiducia invece intorno a Valentino Rossi sempre più criticato dopo la brutta prestazione della gara bis di Doha ma che riceve una quota a 25,00 di stima più che concreta.

SPORTEVAI | 15-04-2021 10:08