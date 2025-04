MotoGp Qatar, Bagnaia promette scintille e Marquez teso sbotta: "Austin non si ripeterà". Martin: "Sono nervoso"

La MotoGP ritrova i tre tenori Marc Marquez, Bagnaia e Martin al rientro dopo il doppio infortunio. Pecco vuole battere Marc in pista, lo spagnolo torna sul caos in partenza a Austin mentre Martinator è impaziente

Eccoli lì di nuovo tutti insieme. I tre moschettieri della MotoGP. Francesco Bagnaia, Marc Marquez e il ritrovato Jorge Martin. E c’è anche il quarto, Alex Marquez che spera di poter essere davvero il D’Artagnan della situazione visto che per ora in testa al Mondiale c’è lui. All’orizzonte il Gran Premio del Qatar dove Pecco promette battaglia su una pista a lui congeniale. Marc dal canto suo vuole riscattare Austin ma guai a ricordargli la furbata provata prima della partenza. e infine Martinator, un po’ nervoso ma impaziente di scoprire il suo stato di forma e quello della Ktm.

Gp Qatar, Bagnaia ci crede: “Posso ripetere Austin”

Ad Austin è iniziato il Mondiale di Bagnaia. In Texas Bagnaia è tornato in palla oltre che a vincere. Non passivo come nelle prime due gare, finalmente aggressivo, come nelle due partenze e nel sorpasso ad Alex Marquez. Più a suo agio con la Ducati che finora gli sembrava un cavallo imbizzarrito che solo i fratelloni spagnoli sapevano domare.

E pazienza se probabilmente non avrebbe vinto se Marquez non fosse caduto. Anzi, una ragione in più per puntare sul bis a Losail: “Penso che questa pisa sia migliore per me, mi sento bene. Siamo sempre stati competitivi qua. Ho vinto per una caduta di Marc, ne sono consapevole”. La conferma arriva proprio dallo spagnolo: “E’ una pista difficile, qui lo storico dice che Alex e Pecco sono più forti di me. Vedremo cosa accadrà, siamo pronti a lavorare”

Marquez torna sulla furbata di Austin

La conferenza stampa del giovedì è stata anche il luogo per tornare a parlare di quanto successo in America con il caos creato in partenza da Marc Marquez che a pochi istanti dalla partenza si è messo a correre verso il box per prendere la moto con gomme asciutte, seguito da diversi piloti, compreso Bagnaia. Sarebbero dovuti essere puniti con un ride through ed invece sono stati graziati dalla direzione corsa che ha annullato e fatto ripetere la procedura di partenza.

Marquez colto dalle telecamere e dai microfoni, “ordire” il flag to flag a scapito anche del suo compagno di team si è difeso così: “Ci sono telecamere e microfoni ovunque. Ogni pilota fa le sue strategie, in quel momento pensavo che fosse la scelta migliore. Poi i social creano il polverone”. E sul rischio penalizzazione: “Non lo sapevo, le regole sono cambiate negli anni. Ma in quel momento era l’unica cosa da fare”. Sulla caduta di Austin: “Sono le corse, la cosa positiva è che siamo caduti perché eravamo in testa con margine e mi sono rilassato”.

Martin impaziente e nervoso: “Vediamo dove sono”

C’è chi invece è già contento di esserci. Nonostante sia campione del mondo in carica e lontano anni luce dai tre duellanti per il Mondiale. Lui è Jorge Martin e quando parla in conferenza è fresco di idoneità “fit to race” da parte dei medici a Losail. “Sono molto nervoso – esordisce Martinator – sono stati mesi difficili ma ho lavorato tanto. Non so cosa aspettarmi, ho ancora un po’ di dolore ma ho forza a sufficienza per guidare. Se finirò la gara? Non lo so, vediamo.

Martin rivela che “inizierò con l’assetto di Bezzecchi, poi vediamo di giro in giro e di prova in prova il da farsi. Le Ducati hanno dominato finora ma le Aprilia sono più vicine. Il potenziale è molto alto, possiamo chiudere il gap”