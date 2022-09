13-09-2022 14:24

Marc Marquez torna in sella alla moto e torna in gara. Il motociclista, a distanza di tre mesi dall’ultima volta, torna per il Gran Premio di Aragon, 15esimo appuntamento ella MotoGp (in programma il prossimo weekend). Nella giornata di ieri lo spagnolo della Honda, non a caso, aveva condotto dei test che facevano sperare per il meglio.

Moto Gp, l’annuncio di Marquez

È lo stesso spagnolo a dare notizia, sul suo profilo Instagram, del ritorno in pista dopo una non proprio breve assenza forzata. “Un grande sorriso oggi, sono felice di annunciare che sarò ad Aragon per correre in questo weekend”. A dare prima dello stesso sportivo la news era stato il giornalista iberico Manuel Pecino, che dal suo canale YouTube (“Motogepeando“) aveva svelato la notizia in anteprima. “Ho appena ricevuto un messaggio che conferma che Marc Marquez sarà in pista al Gran Premio di Aragon. Me lo hanno detto prima che provasse la nuova moto nel test“. Già nella giornata di ieri, 12 settembre, aveva infatti svolto dei test ad Aragon.

MotoGp, come sta oggi Marc Marquez

Quali sono le reali condizioni di salute del pilota? La Honda, che ha dato notizia del rientro del pilota in gara con una nota non si è sbilanciata. «Dopo numerosi controlli, consulenze e test, tutti i soggetti coinvolti sono soddisfatti del recupero effettuato e il numero 93 farà ora il passo successivo nella sua riabilitazione: il ritorno alle competizioni. L’obiettivo del fine settimana sarà continuare a migliorare la forma fisica in moto e valutare la reazione durante un intenso weekend di gara. Il MotorLand Aragon può davvero essere considerato un circuito di casa per Marquez». Step by step e piccoli passi per il pilota delle Moto.

Il calvario del pilota spagnolo della MotoGp

Il prossimo weekend, quindi, il pilota spagnolo tornerà finalmente il sella alla sua Honda, ponendo fine, si spera, al suo calvario. In questi mesi, oltre i problemi all’occhio, sono state quattro le operazioni a cui si è dovuto sottoporre per l’infortunio all’omero di luglio 2020. A seguito dell’incidente rientra in pista a Portimao, tra cadute, problemi e le prime operazioni. A fine anno è di nuovo costretto a fermarsi questa volta per un problema alla vista, già affrontato nel passato, ovvero la diplopia. Ritorna in pista e si presenta al via della stagione 2022 per rifermarsi prima per problemi sempre all’occhio poi dopo le qualifiche del Gp d’Italia per un nuovo intervento. Arriva infatti l’annuncio di una quarta operazione all’omero destro, a maggio. A distanza di mesi così, Marquez proverà a mettere da parte questi ultimi due anni fatti di alti e bassi.