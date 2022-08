22-08-2022 08:55

Come ha arbitrato Maresca nel big-match di ieri sera tra Atalanta e Milan finito in parità dopo una gara combattutissima? L’arbitro napoletano, supportato al Var da Valeri, non ha commesso molti errori ma in due circostanze non è piaciuto. Ad analizzare ai raggi X la sua direzione di gara di Atalanta-Milan è l’ex fischietto internazionale Graziano Cesari.

L’ex arbitro genovese, durante Pressing su Italia1, analizza alla moviola i casi più discussi e si sofferma in particolare su due episodi. Si parte con l’azione del 22′ quando Maresca ammonisce Stefano Pioli, che – dopo un pallone mandato in fallo laterale da Maignan – protesta vibratamente per un fuorigioco non fischiato a Zapata.

Per Cesari Maresca sbaglia ad ammonire Pioli

Dice Cesari: “Mi ha colpito l’episodio del minuto 22 con l’ammonizione di Pioli, è una forzatura. C’è Maignan che spedisce la palla in fallo laterale. Pioli protesta perché Zapata è nettamente in fuorigioco e disturba molto Maignan che manda fuori. Era un fuorigioco facile da individuare per assistenti e arbitro, si deve intervenire, è una richiesta legittima di Pioli.

Se ci fosse stato un gol dell’Atalanta sulla rimessa laterale che sarebbe successo? Fischiamo prima e non forziamo il protocollo, si deve protestare meno, è vero, ma l’arbitro deve mettere in condizione i protagonisti di non protestare”.

Maresca ammonisce Hateboer per il fallo su Leao

Si passa poi all’episodio del 48′: bruttissimo intervento di Hateboer che in scivolata e a gamba alta prende in pieno con piede rigido la tibia di Leao. Maresca si limita al giallo.

Per Cesari era da rosso il fallo di Hateboer

Cesari commenta le immagini: