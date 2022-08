31-08-2022 08:58

Dal 3-0 a forti tinte tricolori del 22 maggio scorso allo scialbo 0-0 di ieri. Il Milan frena ancora e dopo Bergamo pareggia anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo permettendo di fatto il sorpasso all’Inter in vista del derby di sabato prossimo. Milan-Inter che Theo Hernandez ha rischiato di saltare. E’ il suo l’episodio su cui puntare i riflettori della moviola di Sassuolo-Milan al di là del rigore per i neroverdi concesso da Ayroldi e poi parato da Maignan.

Sassuolo-Milan, il rigore per i neroverdi: analisi

Ad arbitrare il match del Mapei Stadium c’era Giovanni Ayroldi di Molfetta. Dopo i primi minuti arrembanti del Milan con diverse occasioni sprecate da Pobega e Leao, il Sassuolo mette il naso avanti e fa subito male. Kyriakopoulos fa ammattire la difesa rossonera, entra in area e viene affrontato da Saelemaekers e Florenzi col numero 77 dei neroverdi che finisce lungo per terra.

Per l’arbitro Ayroldi è rigore, decisione confermata dal VAR dove ci sono Banti e Bindoni. Dalle immagini sembra effettivamente quasi un’entrata doppia, alla Holly e Benji, con i giocatori del Milan, entrambi, che sembrano toccare gamba destra e sinistra, di Kyriakopoulos. Decisione corretta di Ayroldi. Poi Mike Maignan però si supera e respinge la conclusione di Domenico Berardi, mantenendo il risultato sullo 0-0.

Alla moviola in tv su Dazn arriva il giudizio in cassazione dell’ex arbitro, ora opinionista tecnico, Luca Marelli, che non ha dubbi: «Sia Saelemaekers sia Florenzi toccano Kyriakopoulos. Rigore indiscutibile».

Il giallo del mancato secondo… giallo a Theo Hernandez

Forse ancor più del rigore a far discutere anche il mondo dei social, specie in vista del derby, è una possibile mancata espulsione, quindi squalifica in ottica Milan-Inter di sabato, di Theo Hernandez. Al 27′ del primo tempo il francese viene ammonito per un fallo in ritardo su Berardi.

A inizio ripresa il francese interviene ancora una volta, con una spallata stavolta, sulla schiena di Berardi lanciato a rete, al limite dell’area. Sarebbe fallo da ultimo uomo, sanzionabile, per lo meno con un altro giallo, quindi sarebbe espulsione per Theo, Milan in 10 per quasi un tempo e niente derby di sabato. Ed invece il terzino viene graziato dal fuorigioco confermato da Var sul passaggio a Berardi che annulla tutto.

Eppure sui social è montata la protesta dei tifosi neroverdi, in parte, ma soprattutto dell’Inter. Dalle immagini sorge il dubbio che il passaggio a Berardi arrivi da Tomori nel tentativo di anticipare Kyriakopoulos, peraltro con gamba alta. Qualche dubbio resta rivedendo le immagini.

Gli altri interventi arbitrali di Sassuolo-Milan

Al 17′ c’è un chek del Var per un presunto tocco di mano di Thorstvedt nella propria area. In realtà il pallone rinviato da Erlic gli sbatte sul petto. Tutto regolare. In finale di partita, minuto 81, c’è un contatto energico in area del Sassuolo tra De Ketelaere e Maxime Lopez, il belga cerca di difendere il pallone, il francese lo sbilancia senza commettere apparentemente fallo.