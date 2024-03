Napoli, Calzona rivela vero accordo con De Laurentiis sul futuro e crede ancora alla Champions ma perde con la Slovacchia

Subentrato sulla panchina del Napoli al posto di Mazzarri, per traghettare gli azzurri, Ciccio Calzona per molti sarebbe l’allenatore ideale anche per la prossima stagione ma quale sarà il suo futuro? E’ lui stesso a parlarne in un’intervista esclusiva a Sportmediaset dopo la sconfitta in amichevole con l’Austria. Cammino divergente quello del Calzona allenatore di club da quello da ct. Se dal 21 febbraio gli azzurri hanno perso solo nella gara di ritorno in Champions contro il Barcellona, con tre pareggi e due vittorie in campionato con la sua Slovacchia, continua il momento no che dura da ben quattro partite, in attesa di Euro 2024.

Calzona parla dalla Slovacchia del suo futuro a Napoli

Calzona spiega come sia riuscito ad ottenere il doppio incarico ed esce allo scoperto sul suo futuro al Napoli: “Questa situazione è capitata in un momento in cui è stato possibile farlo. Il doppio ruolo è compatibile solo quando non ci sono partite ufficiali per quanto mi riguarda. Non penso alla riconferma perché gli accordi con De Laurentiis sono solo per questi mesi. Ho un contratto con la federazione slovacca, che ringrazio per avermi permesso di allenare la squadra dei miei sogni. Andiamo avanti e poi vedremo, sperando di raggiungere una posizione importante col Napoli.”

Gli obiettivi di Francesco Calzona da allenatore del Napoli

L’attuale allenatore del Napoli parla degli obiettivi da perseguire fino a fine stagione. A partire dalla qualificazione alla prossima Champions League: “Finché la matematica non ci condanna io e i ragazzi ci crediamo, ma è ovvio che ci serva un filotto di vittorie. Abbiamo la fortuna di avere scontri diretti nelle prossime giornate, da sfruttare per rosicchiare punti a chi ci sta davanti. I ragazzi mi seguono e sono usciti da un periodo difficile, stiamo dando tutto.”

Calzona recrimina l’eliminazione del Napoli dalla Champions: “Rimpianti ne abbiamo per il rigore non dato a Osimhen e per l’occasione di Lindstrom, pareggiare da 0-2 ci avrebbe dato un bello slancio. C’è dispiacere, ma guardiamo al campionato ora.”

Calzona, quarta sconfitta per la sua Slovacchia

Nel frattempo, la Slovacchia, guidata da Calzona, subisce una sconfitta (la quarta consecutiva) contro l’Austria per 2-0 in un’amichevole. Nonostante una prestazione equilibrata e la presenza di giocatori chiave come Stanislav Lobotka, la Nazionale slovacca non riesce a trovare la via del gol.

Slovacchia, gol più rapido di tutti i tempi subìto

Ad indirizzare l’amichevole tra Slovacchia e Austria, l’austriaco Christoph Baumgartner che ha stabilito un nuovo record per il gol più veloce nelle partite internazionali di calcio, segnando appena sei secondi dopo il calcio d’inizio. Questa rete supera il precedente record detenuto da Lukas Podolski, che aveva segnato dopo sette secondi nel 2013. Di Weimann il raddoppio all’82’. Anche nella gara amichevole di ieri tra Francia e Germania, i tedeschi hanno segnato con Wirtz la prima rete della partita dopo soli 10 secondi dall’inizio.