06-01-2023 09:33

Il pugno duro del Giudice Sportivo è arrivato nei confronti della Lazio. La ripresa del campionato ha portato con sé i soliti comportamenti incivili che stavolta sono avvenuti nel match tra Lecce e Lazio, quando una parte dei tifosi biancocelesti hanno indirizzato dei “buu” razzisti nei confronti di Samuel Umtiti e Lameck Banda, dei padroni di casa.

Giudice Sportivo, il pugno duro con la Lazio e l’accusa ai napoletani

Un provvedimento chiesto a gran voce da tate parti del mondo del calcio e che è finalmente è arrivato con il Giudice Sportivo che ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura della Curva Nord per un turo nella prossima giornata di campionato quella di domenica contro l’Empoli. Ma nel provvedimento del giudice sportivo spunta anche un piccolo giallo visto che il Giudice sportivo ha chiesto l’approfondimento sui buu razzisti che sarebbero partiti dai tifosi napoletani presenti a San Siro all’indirizzo di Romelu Lukaku.

Inter-Napoli, la clamorosa gaffe del giudice sportivo

La richiesta del Giudice sportivo di analizzare quando accaduto in Inter-Napoli è stato un fulmine a ciel sereno, i cori razzisti intonati dai tifosi del Napoli sarebbero partiti da alcuni sostenitori posizionati nel terzo anello, la richiesta del Giudice sportivo era per individuare i settori che abitualmente occupano in prevalenza i sostenitori azzurri nelle gare in casa. Ad assistere alla gara di Milano però non hanno potuto assistere i tifosi del Napoli residenti in Campania e in molti hanno ipotizzato che il coro che i partenopei fanno per il difensore Kim Min-jae possano essere stati scambiati per ululati razzisti.

Nel caso in cui ci fossero stati degli ululati razzisti, sarebbero da condannare immediatamente. Ma se il Giudice Sportivo ha scambiato il coro “Kim, Kim, Kim” per ululati, allora siamo veramente oltre qualsiasi limite del ridicolo. pic.twitter.com/Wo9zIjnJBJ — GA7 🇮🇹🇺🇸 (@GA7_Official) January 5, 2023

Cori razzisti a Lukaku: la reazione dei tifosi del Napoli sui social

L’accusa di aver lanciato cori razzisti nei confronti di Lukaku arriva subito sui social con i tifosi del Napoli che provano subito a fare chiarezza come si legge nell’intervento di Martina: “Ero presente in curva e semplicemente a ogni intervento difensivo urlavamo “Kim, Kim, Kim. Mai e poi mai razzisti”. Mentre Loredana commenta: “Anni di cori discriminatori contro il Napoli e nessuno sente niente, anni di ululati impuniti negli stadi italiani. “Kim Kim Kim” urlato nella curva ospite viene confuso per un coro contro Lukaku. Poi la colpa è della pirateria”.