Per Luciano Spalletti resta un marziano: non è bastato quell’errore nel finale di Napoli-Udinese, che ha consentito ai friulani di riaprire una gara che sembrava in ghiaccio col gol del 3-2, per cambiare il giudizio su Kim-Minjae. Anzi. L’allenatore del Napoli ne ha approfittato per evidenziare che c’è voluta solo quella prima indecisione dopo 14 giornate super per far capire come avesse reso da extraterrestre finora. Ma a Kim non sono stati sufficienti gli elogi del tecnico.

Napoli, Kim chiede scusa sui social per l’errore

Il difensore coreano subito dopo la partita ha sentito la necessità di scusarsi pubblicamente e su twitter ha scritto: “Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Siamo riusciti a vincere solo grazie a loro. Ma gli errori mi renderanno solo più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra”. Parole di una umiltà e di una tenerezza che hanno spiazzato tutti. Raramente nel mondo del calcio si assiste a simili episodi, da parte poi di chi finora si sta dimostrando il miglior difensore del campionato italiano.

Napoli, Kim è costato meno di 20 milioni

Il Napoli l’aveva preso per rimpiazzare Koulibaly, passato al Chelsea. Kim ha firmato un contratto di 3 anni con l’opzione per altre due stagioni. Presente anche una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, da 50 milioni di euro che presto verrà tolta con un nuovo accordo che migliorerà anche il suo ingaggio.

Il difensore classe 1996, soprannominato “The Monster” per la sua prestanza fisica (e che di recente è stato protagonista di una disavventura, con la 500 della moglie che è stata rubata), è stato pagato meno di 20 milioni di euro al Fenerbahce ma ora ha quantomeno triplicato il suo valore. Per il Napoli però è incedibile.

Napoli, i tifosi commossi dal gesto di Kim

Sui social i tifosi sono in visibilio per Kim come si evince dai commenti sui social: “Chiedere scusa è uno dei più alti atti di intelligenza umana. Caro Kim MinJae , ieri forse qualcuno ha imparato qualcosa da te. Grazie”, oppure: “Kim è un vero campione, per un solo misero errore commesso contro l’Udinese si è scusato con i tifosi azzurri, nonostante abbia disputato un campionato perfetto finora”.

C’è chi scrive: “È palese che Kim MinJae non si sia ancora ambientato in Italia. Qui chi sbaglia non è abituato ad ammettere l’errore, figuriamoci a chiedere scusa” e anche: “Kim è la forza del Napoli. Dopo averci regalato partite esaltanti, invece di salutare e andare al mondiale, si scusa per un errore di stanchezza. L’umiltà di un gigante che si conquista il cuore delle genti”

Il web è scatenato: “L’obiettivo di un direttore sportivo è quello di scovare grandi giocatori. Quando poi riesci a trovare un grande giocatore che al primo errore di campo si dimostra anche un grande uomo, vuol dire che hai fatto un lavoro fantastico” e ancora: “Scuse superflue, per quel che ha dato fin qui… ma lui è un orientale tutto d’un pezzo, e la sua cultura insegna a un uomo che si salvi sempre l’onore” e infine: “E qui si capisce perché questa squadra si sta spingendo oltre. Una grande lezione. Impariamo!”.