Con il successo contro la Salernitana, il Napoli archivia la prima metà del campionato con un bottino di ben 50 punti in classifica e permette a Luciano Spalletti di entrare nella storia della Serie A, con il primato come allenatore in attività con il maggior numero di gare vinte in carriera nel massimo campionato italiano. Sui social, i tifosi partenopei esaltano il tecnico toscano, ma per lo scudetto è ancora la scaramanzia a prevalere.

Napoli, segnale importante a Milan e Inter

La gara dell’Arechi, decisa dalle reti di Di Lorenzo e Osimhen, lancia un segnale alle inseguitrici, Milan e Inter, chiamate a rispondere nelle gare che le vedranno affrontare rispettivamente Lazio ed Empoli. Ma con dodici punti in più dei rossoneri di Pioli e tredici sui nerazzurri di Inzaghi, gli azzurri hanno un vantaggio importante e non possono più nascondersi in ottica scudetto.

Scudetto Napoli, Spalletti non si sbilancia

Al termine del match di Salerno, intervenuto ai microfoni di DAZN, Spalletti non si sbilancia, ma spiega come arrivare all’obiettivo:

Scudetto? È giusto che se ne parli, noi sappiamo che abbiamo un’occasione irripetibile ed è giusto non disperdere questa possibilità. Dobbiamo giocare il nostro calcio rimanendo umili e professionali.

Record successi in Serie A, i tifosi esaltano Spalletti

Lo 0-2 nel derby con la Salernitana porta Spalletti in vetta alla classifica dei tecnici in attività con il maggior numero di successi in Serie A: 276. A rimarcare il primato è la stessa Lega Serie A che, sui suoi canali social, posta il messaggio di congratulazioni per il tecnico toscano e scrive:

Luciano Spalletti (276) è il tecnico con più vittorie in SerieATIM! Applausi per 𝑩𝑰𝑮 𝑳𝑼𝑪𝑰𝑨𝑵𝑶

I tifosi non mancano di commentare con entusiasmo. Qualcuno scrive: “Il mio allenatore” e ancora: “Il più grande allenatore italiano“. I messaggi per Spalletti sono veramente tanti. “E se le merita tutte”, si legge e poi: “Troppo sottovalutato“, “Ti si ama Luciano”. Non manca chi chiede e puntualizza: “Ma in attività o di sempre? Il record dovrebbe appartenere a Trapattoni che ne ha vinte 352“.

Tema scudetto ancora tabù per i tifosi del Napoli

Nonostante l’ampio vantaggio, i tifosi sembrano ancora non voler sentir pronunciare la parola scudetto e sui social commentano la vittoria con la Salernitana non senza scaramanzia. C’è chi scrive: “Però piano eh! Sempre a Napoli siamo”. “Siamo scaramantici anche di fronte all’evidenza“, risponde un altro tifoso, o anche: “50 al giro di boa .. non abbiamo fatto ancora niente ma quanto si gode”, “Complimenti al Milan per la vittoria del campionato“.

