Napoli-Inter: Inzaghi spiega come ha fermato Kvara e rimediato alle assenze, Barella frena sullo Scudetto

Al termine della sfida vinta largamente al Maradona sul Napoli il tecnico nerazzurro Inzaghi elogia lo spirito dei suoi ma ammette che il cammino è ancora lungo.

03-12-2023 23:39

Larghi sorrisi in casa Inter dopo il 3-0 del Maradona. La larga vittoria sul Napoli certifica una sorta di passaggio di consegne tra i campioni d’Italia in carica, gli azzurri, e i maggiori indiziati a raccoglierne il testimone: gli uomini di Inzaghi. Inter sempre prima in classifica al termine della doppia trasferta da incubo, prima a Torino con la Juventus e poi a Fuorigrotta. Inter che a Napoli ha ribadito di essere squadra solida, in salute, capace di saper soffrire e di saper colpire quando occorre.

Napoli-Inter, l’analisi di Inzaghi

Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn spiega come è riuscito a mettere sotto scacco Mazzarri:

Inter in emergenza: altri infortuni

Una prova di carattere anche perché l’Inter si è ritrovata in grande emergenza:

Abbiamo perso De Vrij dopo 18′, avevamo Pavard e Bastoni a casa. Ho inserito Carlos Augusto che aveva fatto il centrale solo in serie B col Monza, non volevo spostare Darmian dalle tracce di Kvara che è tostissimo. Devo dire che Carlos ha fatto benissimo, ha tenuto molto bene. Il piano tattico? Volevamo tenere il Napoli lontano dall’area, abbiamo sofferto in un quarto d’ora in cui non riuscivamo ad alzare la squadra. Quando ci siamo riusciti abbiamo fatto molto bene.

Inter da Scudetto? Ne parla Barella

Nicolò Barella si sofferma sulla prova di carattere dell’Inter e sulle chance Scudetto dei nerazzurri: