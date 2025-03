Napoli, Lukaku sfida l’Inter: il discorso sullo scudetto ai compagni del Belgio infiamma il duello 

Dopo il successo in rimonta sull’Ucraina nei quarti di finale di Nations League l’attaccante ha lanciato un messaggio chiaro: la lotta per il titolo in serie A non è finita

Romelu Lukaku leader del Napoli e del Belgio: dopo il successo sull’Ucraina nei quarti di Nations League il centravanti ha invitato i compagni di squadra del Belgio a vincere un titolo con il proprio club. Per i tifosi napoletani è il messaggio che Big Rom non vuole arrendersi all’Inter nella lotta per lo scudetto.

Belgio, il discorso di Lukaku ai connazionali

“Quando Big Rom parla, tu ascolti”. Con queste parole l’account ufficiale della nazionale di calcio del Belgio ha accompagnato la pubblicazione di un video girato negli attimi successivi alla vittoria per 3-0 sull’Ucraina che ha decretato la qualificazione dei Diavoli Rossi all Final Four di Nations League.

Nel filmato si vede Romelu Lukaku parlare con grande convinzione ai compagni di nazionale che lo attorniano: tutti ascoltano con grande attenzione il centravanti del Napoli, autentico leader della sua nazionale nonché uomo partita della sfida con gli ucraini, grazie alla doppietta appena realizzata.

Lukaku ai compagni: “Vincete un titolo”

“Ragazzi, era molto importante vincere oggi e ci siamo riusciti”, afferma Lukaku, parlando ai compagni mentre si trovano ancora in campo, dopo il successo sull’Ucraina. “Ora torniamo nei nostri club – prosegue l’attaccante – fate in modo di lottare per vincere un titolo. È molto importante per far crescere la nostra mentalità”.

Lukaku carica il Napoli per il duello scudetto con l’Inter

Parole da leader, quelle del centravanti belga, che in queste ore stanno avendo ampia eco sui social dei tifosi del Napoli. Perché il messaggio di Lukaku non è rivolto solo ai suoi compagni, ma anche a sé stesso e, di conseguenza, ai giocatori del Napoli, attualmente secondo in classifica a 3 punti di distanza dall’Inter dopo il pareggio deludente col Venezia. Non a caso la stessa società di Aurelio De Laurentiis ha condiviso il video sul suo account ufficiale su Instagram.

Per i tifosi è il segnale che Lukaku ha ancora intenzione di combattere per il sogno scudetto. “Lukaku vero leader, quanto gasa”, scrive Lukash nei commenti. “Dopo questi 3 gol in nazionale Big Rom tornerà più forte di prima: con lui possiamo farcela”, aggiunge Fra. “Grande Romelu, con te possiamo farcela”, il commento di Beppe. “Un grande motivatore e compagno di squadra, sono convinto che finirà la stagione alla grande”, scrive Fortep. “Vai Big Rom, andiamo a vincere questo tricolore!”, la chiosa di Fabiano.