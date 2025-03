Classifica senza errori arbitrali: focus su Atalanta-Inter, Fiorentina-Juve, Milan e Napoli. Un match falsato

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Non mancano le polemiche anche nella ventinovesima giornata: scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Ancora discussioni e recriminazioni per l’operato di arbitri e Var nel campionato di Serie A. L’ultima giornata prima della sosta, la decima del girone di ritorno, non si sottrae al refrain che sta accompagnando il percorso di questo torneo. Tanti i big match, da Atalanta-Inter a Fiorentina-Juve, e le partite ricche di spunti come Milan-Como o Venezia-Napoli. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla ventinovesima di campionato: con un piccolo spoiler, c’è una partita falsata anche stavolta.

Arbitri, le gare di Inter, Juve, Milan e Napoli

Serie di errori per Massa in Atalanta-Inter. Il fischietto di Imperia non fischia fallo di Thuram su Ederson, ammonisce l’atalantino e poi lo espelle – inevitabilmente – dopo un applauso polemico, poi per compensare estrae il secondo giallo a Bastoni a partita chiusa. Giusto l’annullamento del gol di Lautaro. Peccati veniali anche in Fiorentina-Juve, arbitro Fabbri: manca un giallo nel finale a Cambiaso. In Milan-Como fuorigioco millimetrico di Da Cunha, inevitabile la non convalida della rete da parte di Marchetti su segnalazione del VAR. In Venezia-Napoli, infine, timide proteste lagunari per un contatto in area Oristanio-Buongiorno: non c’è niente, bene fa Mariani a lasciar correre.

Moviola Serie A: riflettori su tutte le partite

Una partita falsata anche in questo turno: si tratta di Monza-Parma. Manganiello è fiscalissimo su ogni minimo contattino a centrocampo, sorvola però prima su una spallata vigorosa di Valenti su Baldè al 24′ e poi su un contatto Pellegrino-Izzo al 29′, entrambi in area emiliana. Con lo stesso metro di giudizio, mancano due rigori al Monza che dunque avrebbe vinto la partita. Errore anche per Ayroldi in Udinese-Verona: manca il secondo giallo a Kristensen al 36′, ma in ogni caso gli scaligeri poi hanno vinto lo stesso. In Roma-Cagliari proteste dei sardi per un contatto Mancini-Mina in area giallorossa nel finale: sbracciano entrambi, come sottolinea l’ex arbitro Calvarese giusto non fischiar nulla.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale INTER 64 NAPOLI -4 65 NAPOLI 61 INTER – 64 ATALANTA 58 ROMA -5 54 BOLOGNA 53 ATALANTA +5 53 JUVENTUS 52 LAZIO -1 52 LAZIO 51 JUVENTUS +2 50 ROMA 49 MILAN -2 49 FIORENTINA 48 BOLOGNA +4 49 MILAN 47 FIORENTINA +2 46 UDINESE 40 UDINESE -5 45 TORINO 38 TORINO -4 42 GENOA 35 GENOA -1 36 COMO 29 COMO – 29 VERONA 29 PARMA -2 27 CAGLIARI 26 LECCE -1 26 LECCE 25 EMPOLI -1 23 PARMA 25 VERONA +6 23 EMPOLI 22 CAGLIARI +4 22 VENEZIA 20 MONZA -4 19 MONZA 15 VENEZIA +1 19

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.