Napoli-Milan chi sarà l'anti Inter? Il confronto su FIFA

Il posticipo della ventottesima giornata di Serie A si appresta ad essere uno dei più interessanti. Milan e Napoli si affrontano al Maradona, per quella che potrebbe essere l’ultima chance per entrambe di guadagnarsi il definitivo titolo di anti Inter. Cosa ci dice il confronto su FIFA?

Squadre a confronto

Partendo da un confronto base delle due squadre possiamo subito analizzare quello che viene definito l’overall generale di entrambe, ovvero la somma delle statistiche complessive di Difesa Centrocampo e Attacco. Secondo questi dati il Napoli ha 80 di valutazione generale, che permette alla squadra allenata da Luciano Spalletti di aggiudicarsi 4 stelle e mezzo su 5 totali.

Stesso discorso per il Milan, che complessivamente supera il Napoli di 1, 81 di valutazione generale, ma questo non consente ai rossoneri di superare e 4 stelle e mezzo. Sfida dunque, che anche all’interno del videogioco FIFA si preannuncia molto equilibrata.

Reparti a confronto

Sempre secondo le statistiche del gioco, il Milan risulta essere più forte a livello difensivo. Questo grazie alle valutazioni del portierone Mike Maignan e del terzino sinistro Theo Hernández, che continua a dimostrarsi uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Per il primo 86 di valutazione generale, seguito dall’85 del suo connazionale Francese. Entrambi hanno già ricevuto diverse carte speciali, all’interno della modalità FUT Ultimate Team.

Nel reparto difensivo azzurro invece, spicca il gigante K2, Kalidou Koulibaly con 86 di valutazione. Anche il centrocampo sorride ai rossoneri grazie specialmente a Franck Yannick Kessié con 84 di overall. Il migliore del Napoli invece è Fabián con 82.

Chi ha il miglior attacco?

Le luci del Maradona però, brilleranno specialmente sul reparto offensivo. Questo all’interno del videogioco, sorride agli azzurri. Lorenzo Insigne è uno degli esterni più forti di SerieA in game ed il suo compagno di reparto Victor Osimhen è uno di quelli destinati a diventare, in modalità carriera, un vero e proprio fenomeno. Il confronto con Olivier Giroud è impari, con le statistiche che premiano in bomber in azzurro. Occhio però alla stella Rafael Leão, che anche su FIFA quest’anno ha ricevuto numerosissime carte speciali utilizzate all’intero del competitive.

Lo spettacolo sta per cominciare, chi avrà la meglio?

