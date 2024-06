Napoli, Morata il nome nuovo per il post-Osimhen: vuole l’Italia, ritroverebbe Conte 

L’attaccante ha manifestato la sua voglia di tornare in serie A: per gli azzurri una nuova soluzione per sostituire Osimhen che farebbe felice l'allenatore

Alvaro Morata potrebbe essere la soluzione a sorpresa del Napoli per il post-Osimhen. L’attaccante spagnolo è destinato a lasciare l’Atletico Madrid e vorrebbe tornare in Italia: l’ipotesi di ritrovare Antonio Conte lo alletta.

Napoli, idea Morata per sostituire Osimhen

C’è un nome nuovo nell’elenco dei possibili eredi di Victor Osimhen al Napoli: è Alvaro Morata, almeno secondo quanto riferito da SportMediaset. L’attaccante spagnolo ha infatti intenzione di lasciare l’Atletico Madrid ed è allettato dall’idea di tornare a giocare in Italia, in Serie A. E il Napoli potrebbe approfittarne.

A Morata incontrerebbe di nuovo Conte

Il Napoli aspetta di vendere Osimhen per muoversi ufficialmente per il nuovo attaccante, tuttavia la società di Aurelio De Laurentiis ha già sondato diversi candidati a sostituire il nigeriano nella prossima stagione. Morata è ora inserito nella lista: il 31enne spagnolo ha esperienza, qualità ed ha già giocato con Antonio Conte. I due hanno lavorato insieme al Chelsea nella stagione 2017/18: Morata mise insieme 48 presenze, 15 gol e 6 assist in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria della FA Cup dei Blues.

Napoli, la valutazione di Morata

Morata ha un contratto in scadenza nel 2026 con l’Atletico Madrid, ma ha fatto intendere che gli piacerebbe lasciare la Liga e tornare in Serie A: il Napoli potrebbe approfittarne, anche perché la valutazione del cartellino dell’attaccante non supera i 20 milioni di euro.

Il primo nome nella lista dei possibili rimpiazzi di Osimhen, però, resta al momento Romelu Lukaku, da sempre in cima alle preferenze di Conte: per il belga bisogna trattare con il Chelsea, deciso a liberarsi del cartellino dell’attaccante dopo i prestiti all’Inter e alla Roma. Il Napoli, inoltre, continua a seguire con attenzione Artem Dobvyk, bomber del Girone e “pichichi” dell’ultima Liga, che però in questo momento preferirebbe accasarsi in una squadra qualificata per la prossima Champions League.