Napoli, Olivera va subito ko: per i tifosi c'è un solo responsabile

La notizia è arrivata a tarda sera, i tifosi del Napoli sono andati a dormire preoccupati, dopo un tam-tam fatto di sms, messaggini su Whatsapp o conversazioni su Messenger con gli amici “meglio informati”. “Olivera si è fatto male”, il messaggio più gettonato a cavallo della mezzanotte tra Napoli e dintorni. Poi, per fortuna, al mattino sono arrivate altre notizie più rassicuranti. Il nuovo acquisto del club azzurro dovrebbe farcela a rimettersi in sesto per l’inizio del ritiro a Dimaro-Folgarida, in Trentino, fissato per il 9 luglio. Ma che rischio.

Allarme Olivera: infortunio in nazionale contro Panama

Tutto è accaduto poco dopo la mezz’ora del match amichevole tra la nazionale dell’Uruguay e quella di Panama. Il laterale sinistro acquistato dal Napoli per dodici milioni più bonus dal Getafe è stato costretto a uscire dal campo dopo uno scontro di gioco, al minuto 37. Il pianto a dirotto al momento di lasciare il campo e le prime informazioni provenienti dall’Uruguay – “sospetta distorsione al ginocchio” – hanno fatto preoccupare tutti. In caso di interessamento dei legamenti, infatti, sarebbe stata necessaria un’operazione, con stop di almeno quattro mesi.

Olivera ko: gli esami al ginocchio e i tempi di recupero

Gli esami strumentali effettuati dallo staff medico della Celeste, però, hanno escluso questa eventualità. Il report parla di semplice distorsione all’interno del ginocchio sinistro, senza complicazioni ulteriori. Olivera, che contro Panama è stato sostituito dal romanista Matias Vina, di fatto vedrà complicarsi soltanto le sue vacanze. I tempi di recupero sono infatti stimati tra venti giorni e un mese, proprio il tempo che separa dall’inizio ufficiale della nuova stagione.

Problemi per Olivera, per i tifosi c’è una “maledizione”

Tifosi partenopei rincuorati dagli ultimi aggiornamenti, dunque. Anche per questo, molti possono permettersi di scherzare a cuor leggero: “La maledizione di Mario Rui ha colpito ancora”, scrive Salvatore con riferimento al portoghese che da anni è ormai titolare indiscusso a sinistra, visti i cronici problemi di Ghoulam. “Al Milan c’è quella della maglia numero 9, al Benfica c’è la maledizione di Guttmann: noi abbiamo la maledizione di Rui“, rincara la dose Antonio. “Se non sbaglio il procuratore di Rui due giorni fa ha annunciato: sarà Mario il titolare. Mamma mia, che potenza”, ricorda Ottavio. “Vedo che Olivera è subito entrato in clima Napoli“, ironizza amaramente Genny.

