19-01-2023 15:26

Probabilmente fosse entrato prima in campo martedì oggi il Napoli sarebbe ancora in coppa Italia. Non perché Simeone non abbia fatto la sua parte nella gara persa contro la Cremonese, anzi, il Cholito ha una media gol impressionante nel rapporto gol-minuti giocati ma quando c’è Osimhen è un’altra cosa. Il nigeriano da quando è rientrato dopo l’infortunio patito in Champions col Liverpool non si è praticamente quasi più fermato. Una fiera che esce dalle gabbie e che non si riesce a frenare. Ne sa qualcosa la Juventus, quando il bomber del Napoli ne ha fatti due di gol ma un po’ tutti in Italia come in Europa tremano quando di fronte c’è lui. E in Europa tanti occhi sono puntati su di lui ma Osimneh dribbla ogni voce di mercato e rimane concentrato solo sul Napoli.

Napoli, Osimhen ricorda la grande notte con la Juve

Lui di fame ne ha ancora tanta. Intervistato dalla radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss, Victor Osimhen non nasconde il rammarico per il ko in Coppa Italia (“questo è il calcio, siamo dispiaciuti, dobbiamo pensare alla prossima e imparare dagli errori”) ma si proietta su nuovi obiettivi. Il primo pensiero è per quella doppietta di venerdì scorso alla Juve davanti a un Maradona impazzito di gioia: “E’ stata una grande notte, che atmosfera, i tifosi ci hanno aiutato tanto, la vittoria è stata importante e vogliamo continuare così”.

Sabato c’è la Salernitana ma Osimhen non pensa ad una passeggiata: “non ci sono grandi o piccole, ci possono essere sorprese in tutte le partite, squadre facili non ce ne sono in A ma vogliamo vincere. Io leader di questo Napoli? Aver scalato gerarchie è importante per me, voglio ripagare chi ha creduto in me, so che è importante stare vicino ai compagni ma non sono io l’unico leader della squadra, ci sono anche Di Lorenzo, Mario Rui e Meret. L’importante è remare tutti dalla stessa parte”

Napoli, Osimhen non si pone limiti

Ancor prima della fine dell’andata Osimhen è già in doppia cifra: “A volte sono stato ostacolato dagli infortuni ma posso fare anche meglio di ora, penso solo a segnare e a far bene. Spalletti mi aiuta molto, facciamo anche lavoro tattico dopo le partite, aiuta anche la mia tecnica”

Osimhen esalta le doti di Kvara

L’intesa con Kvara cresce partita dopo partita: “E’ un calciatore incredibile con una tecnica unica. Il compagno più forte di sempre? Non posso dimenticare Insigne o Mertens, Kvara però è ancora giovane, merita tutti i riconoscimenti che gli stanno arrivando. Ci aiutiamo a vicenda in campo, mi fa un sacco di assist ed insieme giochiamo molto bene e questo è importante per entrambi. Sono contento che stia diventando grande col Napoli. Non credo possiamo chiedergli di più di ciò che sta facendo, ma mi aspetto che in futuro possa dare di più”.

Nove punti sul Milan, 10 su Juve e Inter: si può sdoganare la parola scudetto: “Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi, ne abbiamo parlato anche con l’allenatore, vogliamo vincerle tutte perciò pensiamo partita dopo partita. Anche in Champions abbiamo fatto benissimo, ora incontreremo grandi squadre e non sarà facile fare strada ma siamo pronti anche per la Champions”. Infine un messaggio ai tifosi: “Grazie per il vostro supporto, ci aiutate nei momenti difficili, a fine stagione vogliamo festeggiare qualcosa di importante con voi e che Dio vi benedica”