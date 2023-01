10-01-2023 12:03

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il gol si contano, ma si pesano anche e quelli segnati finora in campionato da Victor Osimhen hanno per il Napoli un valore enorme: una statistica realizzata dalla Gazzetta dello Sport dimostra che nessun giocatore in serie A ha inciso quanto il nigeriano sui risultati della propria squadra.

E allargando il discorso ai principali campionati europei, ci sono soltanto due top player assoluti che hanno fatto meglio di Osimhen: Erling Haaland e Kylian Mbappé. Il rendimento straordinario del suo bomber, però, rappresenta anche un problema per il Napoli: il Manchester United, infatti, è sempre più convinto che sia Osimhen l’uomo giusto per tornare grandi.

Napoli, nessuno come Osimhen in serie A

Victor Osimhen ha segnato finora 10 gol, unico giocatore in doppia cifra nel campionato italiano dopo 17 giornate. Ma è analizzando i punti che questi gol hanno portato al Napoli che l’importanza del nigeriano emerge più chiaramente: Osimhen, infatti, ha fatto la differenza per gli azzurri firmando 12 dei 44 punti della capolista.

La Gazzetta, che assegna 2 punti per i gol che sbloccano la gara (in caso di vittoria con più gol di scarto) o che risultano decisivi per il risultato finale, ricorda che Osimhen ha portato al Napoli 8 punti nelle 4 partite in cui ha segnato l’1-0 (Roma, Sassuolo, Udinese e Sampdoria), poi 2 con la rete del 3-2 al Bologna e altri 2 con i gol che sono valsi i momentanei pareggi contro Verona e Atalanta, partite che poi il Napoli ha vinto con un gol di un altro marcatore.

In questa speciale classifica Osimhen precede il milanista Rafael Leao, secondo con 8 punti (ben 4 di distanza dal nigeriano, e gli interisti Lautaro Martinez e Dzeko, entrambi a 7.

Osimhen, in Europa solo Haaland e Mbappé più importanti

Ma è allargando l’analisi ai principali campionati europei che si comprende la grandezza della stagione di Osimhen. Meglio di lui in giro per il Vecchio Continente hanno fatto solo due top player assoluti come Erling Haaland (21 gol in 16 partite e 17 punti portati al Manchester City) e Kylian Mbappé (14 punti portati al PSG). Osimhen, dunque, è davanti anche ad altri campioni della scena internazionale come Robert Lewandowski o la rivelazione dell’Arsenal Gabriel Martinelli.

Napoli in allarme, lo United vuole Osimhen

I numeri di Osimhen iniziano a rappresentare però anche un problema per il Napoli. Il Manchester United, infatti, pare sempre più intenzionato a dare l’assalto al nigeriano al termine della stagione. Lo riferisce ESPN, secondo cui il bomber azzurro sarebbe il primo obiettivo per la campagna acquisti estiva dei Red Devils, davanti anche a un top player della Premier League come Harry Kane.

La scorsa estate la stampa britannica sostenne che De Laurentiis avesse fissato in 120 milioni di euro il valore del suo attaccante: dopo una stagione come quella attuale, però, il prezzo di Osimhen è destinato ancora a salire. E se dovesse partire, i 90 milioni incassati dal Napoli per la cessione alla Juventus di Gonzalo Higuain nell’estate del 2016 sarebbero destinati ad apparire una bazzecola.