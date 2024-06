Napoli, Osimhen furioso sui social: lo sfogo contro il ct della Nigeria che poi si dimette. Nuovi guai per De Laurentiis

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si è reso protagonista di un clamoroso sfogo sui social contro il ct della Nigeria ma ora potrebbe essere un problema anche per Manna e De Laurentiis

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora una sfogo per Victor Osimhen che dopo aver vissuto una stagione molto complicata con la maglia del Napoli sembra non trovare pace neanche con quella della sua nazionale. E nelle ultime ore è diventato virale un video del giocatore che si lascia andare a un durissimo sfogo sui social prima che un suo collaboratore gli tolga il cellulare dalle mani per evitare “altri danni”.

Osimhen: il durissimo sfogo sui social

Victor Osimhen diventa un esempio negativo e l’attaccante del Napoli non ci sta. Nei giorni scorsi il commissario tecnico della nazionale nigeriana, Finidi George, ha usato il giocatore come un esempio per sottolineare che alcuni dei migliori giocatori del paese non diano abbastanza peso agli impegni con la nazionale. Il tutto nasce dall’infortunio di Osimhen che non era disponibile nel corso di due delle partite di qualificazione al Mondiale a causa di un infortunio mentre secondo il tecnico avrebbe potuto giocare.

E Osimhen lancia il suo attacco sui social: “Dite Osimhen questo e Osimheen quello ma non lascio a nessuno la possibilità di usare il mio nome. Pubblicherò tutte le foto sulle mie storie. Ho tutti gli screenshot – continua ancora l’attaccante – non permetto a nessuno di dirmi quello che devo o non devo fare”. Un attacco di rabbia che viene interrotto da una persona che gli è accanto e che alla fine decide di togliergli il telefono dalle mani.

Osimhen: il video diventa virale

Il video della diretta di Victor Osimhen diventa virale nel giro di poche ore e diventa quasi un caso nazionale. E le reazioni che si succedono mandano letteralmente in crisi la nazionale delle Super Eagles. Uno dei principali giornali nigeriani ha infatti rivelato che dopo quest’ennesimo caso sono arrivate le dimissioni di Finidi George che solo da poche settimane era diventato il commissario tecnico della nazionale.

Nuovi guai per De Laurentiis

Victor Osimhen potrebbe diventare presto un problema per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, alla fine della scorsa stagione, quella dello scudetto, ha deciso di blindare il suo attaccante rispedendo al mittente tutte le offerte da oltre 120-130 milioni di euro che sono arrivate al club. Un anno dopo si trova in una situazione decisamente diversa, Osimhen ha firmato un rinnovo di contratto molto sostanzioso e il numero uno del club partenopeo vorrebbe utilizzare una sua cessione per finanziare il mercato e costruire la squadra da mettere a disposizione di Antonio Conte. Ma per il momento di offerte irrinunciabili non ne sono arrivate e di certo lo sfogo social dell’attaccante non aiuta la causa.