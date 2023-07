Napoli, per il dopo-Giuntoli De Laurentiis pensa a Massara o Tare

De Laurentiis cerca il nuovo ds dopo l'addio ricco di polemiche con Giuntoli. Massara e Tare i più accreditati per il futuro in azzurro

12-07-2023 14:30

Il Napoli dovrà riempire le caselle rimaste vuote, prima dell’inizio della nuova stagione: non è solo un’esigenza societaria ma si tratta di rispettare le regole stabilite dalla UEFA. Per il dopo Giuntoli, ADL non è pienamente convinto di promuovere figure interne come quelle dello staff dello scouting, ovvero Micheli o Mantovani, come d.s: il patron sta sondando diverse piste. Il primo nome è Massara, Tare l’alternativa.

Il casting di ADL dopo i pessimi rapporti con Giuntoli

Adesso dovrà essere ancora più sofisticata la scelta dei nomi. Dopo l’outing di Giuntoli che ha lasciato basito il presidente del Napoli e i suoi tifosi azzurri, trovare un profilo che non abbia della juventinità segreta sarà la mission. Come ha detto De Laurentiis alla presentazione delle maglie: “Se avessi saputo della juventintà di Giuntoli, l’avrei mandato via ancora prima”. Il braccio di ferro per liberare Giuntoli dal Napoli è durata fino al 30 di giugno. Adesso però il Napoli ha fretta di trovare un sostituto e recuperare il tempo perso.

La Uefa impone al Napoli di nominare un direttore sportivo

A norma di regolamento, infatti, tutti le squadre che partecipano alle competizioni Uefa hanno 30 giorni di tempo per nominare un ds dal momento in cui la casella diventa vuota, come nel caso del Napoli. Invece, per le squadre che non sono impegnate nelle coppe per cui la dead line è il 15 settembre. De Laurentiis si è mosso per tempo ha offerto a Frederic Massara il posto da direttore sportivo lasciato da Cristiano Giuntoli, dopo un incontro avvenuto a Roma una settimana fa, alla Filmauro, tra il presidente del Napoli e l’ex dirigente che ha guidato il Milan affiancando Maldni negli ultimi 4 anni.

La proposta di ADL a Massara per diventare il nuovo direttore

La proposta di De Laurentiis a Massara è per un accordo pluriennale; Massara si è preso del tempo per valutare l’offerta e dare una risposta definitiva ma il suo sponsor è il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, che già lo conosce dai tempi della Roma. Fu proprio Massara, in gran segreto, ad accompagnare Garcia a Boston dall’allora presidente Pallotta, prima della firma. Tra i due c’è sempre stata stima e affetto. Tra gli altri vari e possibili nomi di De Laurentiis per il vacante posto di direttore sportivo c’è anche il d.s. uscente dalla Lazio: Igli Tare.

L’ipotesi Tare ex Lazio come ds del Napoli

Dopo 18 anni tra calciatore e dirigente, Igli Tare ha detto addio alla Lazio e al suo ruolo da direttore sportivo della società biancoceleste. C’è anche il nome dell’albanese nell’agenda di De Laurentiis ma non è il solo. Spunta anche quello di Krosche.

Markus Krösche, direttore sportivo sotto contratto con l’Eintracht

L’ossatura della squadra dell’Eintracht Francoforte, non è passata inosservata da ADL. Il Napoli, infatti, ha incrociato negli ottavi di finale della scorsa Champions League l’Eintracht. Markus Krosche ha anche già dimestichezza nei rapporti con l’Italia: Luca Pellegrini era in prestito al club tedesco dalla Juventus.

In attesa di altre ed eventuali soprese, come fu per la trattativa segretissima tra ADL e Garcia, questi potrebbero essere i nomi più plausibili per il ruolo di prossimo direttore sportivo al Napoli.