Napoli, allarme rientrato: Osimhen domani in Italia, ma il web azzurro lo snobba

Dopo un confronto con la società, l'attaccante nigeriano farà rientro domani: le sue condizioni fisiche non sono ottimali, Mazzarri potrebbe portarlo in panchina contro il Genoa. E i tifosi lo "vedono" già al Psg

14-02-2024 20:05

I report non sono ottimali, in quanto a condizione atletica, ma il “caso” è sicuramente rientrato. Victor Osimhen rientrerà in Italia all’alba di domani, giovedì 15 febbraio, e raggiungerà subito Napoli per cominciare gli allenamenti e prepararsi alla sfida di sabato pomeriggio al ‘Maradona’ con il Genoa.

Osimhen-Napoli, confronto decisivo

Dopo un confronto con la società azzurra, l’attaccante nigeriano ha deciso di anticipare di un giorno il suo rientro a Castel Volturno. Il bomber azzurro aveva ottenuto un permesso speciale per andare a Lagos a salutare la sua famiglia. Il rientro era atteso per venerdì, ma dopo il faccia a faccia a distanza con la dirigenza è salito sul primo aereo diretto in Italia e domani mattina sarà a casa.

Rientrato, dunque, l’allarme che si era diffuso in città: la società di De Laurentiis ha infatti smentito l’ipotesi in base alla quale l’attaccante nigeriano sarebbe rientrato soltanto venerdì. Chiaro che, in ogni caso, andranno valutate attentamente le condizioni fisiche del giocatore nigeriano, reduce dalla sconfitta per 2-1 in finale di Coppa D’Africa subita dalla Costa d’Avorio. Resta comunque in forte dubbio per la partita di sabato pomeriggio contro la formazione di Gilardino.

Osimhen in dubbio per il Genoa

Osimhen partirà da Lagos, capitale dello stato africano: aveva necessità di riposarsi e staccare un po’ la spina, i report parlano di un giocatore sfibrato e anche dimagrito di 3-4 chili, sia perché ha giocato in condizioni climatiche molto complicate, sia perché ha accusato un attacco di gastroenterite che ha accusato alla vigilia della semifinale di Coppa d’Africa con il Sudafrica.

Poi, il volo sarà lungo, da Lagos a Napoli 15-16 ore con diversi scali. Difficile ci sia col Genoa. A decidere il suo impiego sarà lo staff medico che lo controllerà appena rientrerà. Mazzarri potrebbe decidere di portarlo in panchina per poi schierarlo nella ripresa, ma non è escluso che lo mandi in campo dall’inizio.

Da Lagos a Napoli

Diversamente dai compagni di nazionale Chukwueze e Lookman, tornati rispettivamente al Milan e all’Atalanta, Osimhen aveva chiesto più tempo da poter trascorrere con la sua famiglia, motivo che aveva chiaramente fatto infuriare i tifosi del Napoli: dopo la finale di domenica sera disputata allo stadio olimpico di Ebimpé, in Costa d’Avorio, la Nazionale nigeriana era rientrata a Lagos per essere ricevuta nella residenza del Presidente della Repubblica, Bola Tinubu, che ha premiato tutti i membri della spedizione. A quanto pare, Tinubu avrebbe anche donato 75 mila euro e una villa a tutti i componenti della rosa.

Il web azzurro si sente tradito

Fatto sta che l’ultima partita giocata da Osimhen con il Napoli risale al 23 dicembre contro la Roma. Se non sarà sabato contro il Genoa, di sicuro tornerà in campo mercoledì in Champions contro il Barcellona. Per la gioia dei tifosi azzurri che però si sentono in parte “traditi” dal loro idolo. Emilio ci va cauto: “Meglio che giochi con il Barcellona dopo la coppa dovrà smaltire”. Mentre Francesco è entusiasta: “Forza salviamo la stagione, passiamo contro il Barca e dritti in finale di Champions contro il Real Madrid“.

Luciano, invece, la vede in tutt’altro modo: “Fossi nel Napoli lo mando in tribuna, tanto questo tra 3 mesi è a Parigi, magari gioca anche con la paura di infortunarsi”. E Marcello aggiunge: “se abbiamo mezza speranza di arrivare sesti dipende da Osimhen. Quarti o quinti neanche con Benzema“. Gianfranco invece è laconico: “Col Genoa si fa male e poi a Parigi a trovare casa, ormai si sapeva”. Francesco allo stesso modo: “Poi dopo il Barcellona sarà eternamente infortunato fino a giugno“.

Napoli-Osimhen, i tifosi azzurri scaricano il loro idolo: il termometro del tifo azzurro